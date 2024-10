Lufthansa Cargo nimmt Transpazifik-Flug von Vietnam in die USA auf

Mit Beginn des Winterflugplans am vergangenen Wochenende hat Lufthansa Cargo ihren ersten direkten Transpazifik-Frachtflugdienst von Asien nach Nordamerika aufgenommen. Am Sonntag, den 27. Oktober 2024, ist Flug LH8019 vom vietnamesischen Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) ins amerikanische Los Angeles (LAX) abgehoben, durchgeführt wurde der Flug von der JV Tochtergesellschaft AeroLogic. Zuvor ist die Maschine am Samstag, den 26.Oktober 2024, mit der Kennung D-AALO von Frankfurt (FRA) Richtung Vietnam gestartet. Sie ist dann am Sonntag, den 27. Oktober 2024, von Los Angeles zurückgeflogen und am Montag, dem 28. Oktober 2024, am Heimatdrehkreuz der Fluggesellschaft angekommen.

„Diese neue Frachterverbindung unterstreicht unser Engagement, Märkte zu verbinden, indem wir auf die Nachfrage der schnell wachsenden Wirtschaft in Vietnam reagieren, die nun noch schneller und nahtloser mit den USA verknüpft werden kann. Dieses Angebot unterstreicht unser Ziel, globale Geschäfte zu ermöglichen. Aus diesem Grund prüfen wir kontinuierlich die Möglichkeiten, neue Routen einzurichten und in dynamischen Marktumfeldern zu wachsen“, erklärt Ashwin Bhat, Vorstandsvorsitzender von Lufthansa Cargo.

Mit dem neuen Flugplan bietet Lufthansa Cargo ihren Kunden ab sofort 89 wöchentliche B777F Frachter-Verbindungen weltweit an. Darunter befinden sich 50 Frequenzen zu 17 Destinationen im asiatischen Raum, was die starke Nachfrage in der Region widerspiegelt. Gerade die wachsende eCommerce-Branche treibt die Entwicklung unter anderem an, worauf Lufthansa Cargo durch frühzeitige Vorbereitungen schnell und flexibel reagieren kann. Durch die eigene A321-Frachterflotte für Kurz- und Mittelstrecken sowie die vermarkteten Beiladekapazitäten auf dem umfassenden Netz von Lufthansa Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines und SunExpress kann Lufthansa Cargo ihren Kunden im Winterflugplan Kapazitäten zu über 350 Destinationen in 100 Ländern anbieten.

(red / LH Cargo)