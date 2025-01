Lufthansa Cargo ernennt neue Manager

Lufthansa Cargo begrüßt zu Jahresanfang zwei Führungskräfte auf neuen Positionen: Zum 1. Januar 2025 hat Dr. Andre Schulz, bisher “Head of Region Middle East, Africa & South Asia & CIS“, die Position des “Head of Region Europe” übernommen. Er verantwortet damit seit Jahresbeginn alle Aktivitäten von Lufthansa Cargo in der Region und folgt auf Oliver von Götz, der seit Herbst 2024 die Stelle des „Head of Global Fulfillment Managements“ übernommen hat. Dr. Andre Schulz ist promovierter Kaufmann und seit 2008 in der Lufthansa Group tätig. Nach leitenden Funktionen an diversen internationalen Stationen und 17 Jahren Unternehmens- und Vertriebserfahrung, wechselte er 2022 zu Lufthansa Cargo.

Seine Nachfolge tritt Stephanie Pöhn-Helbig, bisher „Head of Crew Control“ bei Lufthansa Cargo, an und bekleidet damit ab dem 1. März 2025 die Position des „Head of Region Middle East, Africa & South Asia & CIS”. Sie steuert dann die Aktivitäten von Lufthansa Cargo in der Region. Stephanie Pöhn-Helbig wird in Frankfurt ansässig sein und mit ihrer Ernennung beruft Lufthansa Cargo eine weitere Frau in die Führungsriege des Unternehmens. Über 30 Prozent der Führungspositionen sind dann mit weiblichen Führungskräften besetzt, was einmal mehr die Diversität des Unternehmens widerspiegelt. Die MBA-Absolventin bringt durch ihre Offizierslaufbahn bei der Deutschen Luftwaffe einen vielschichtigen Hintergrund in der Luftfahrt an verschiedenen nationalen und internationalen Standorten mit. Nach weiteren Stationen in der Airline- und Luftfahrtindustrie wechselte sie 2021 in die Lufthansa Group und 2023 in das Crew Management von Lufthansa Cargo.

"Ich freue mich, unsere globale Vertriebsorganisation mit Stephanie Pöhn-Helbig und Dr. Andre Schulz weiter zu stärken. Ihr Hintergrundwissen über verschiedene Regionen in Kombination mit ihrer Führungserfahrung wird für Lufthansa Cargo und unsere Kunden in diesen dynamischen Märkten von großem Nutzen sein. Ihre unterschiedlichen Hintergründe bieten frische und innovative Perspektiven und stärken unseren Fokus auf das Ermöglichen globaler Geschäfte“, erklärt Anand Kulkarni, Head of Global Markets bei Lufthansa Cargo.

