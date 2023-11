Der Billigflieger FlyDubai - durch den Absturz seiner Boeing 737 in Rostov am Don vor einigen Jahren in die Negativschlagzeilen geraten - hat erstmals in seiner Geschichte Großraumflugzeuge bestellt. Wie Boeing bekannt gab, habe die Airline im Rahmen der Dubai Air Show 30 Jets des Typs Boeing 787-9 Dreamliner bestellt.

Mit den neuen Flugzeugen sollen einerseits neue Routen erschlossen, andererseits die Kapazitäten auf bestehenden Verbindungen ausgebaut werden.

(red)