Singapore Airlines modernisiert A350-900

Singapore Airlines wird im Rahmen eines mehrjährigen Programms 1,1 Milliarden Singapore Dollar (rund 770 Millionen Euro) in die Kabinenausstattung von 41 Langstrecken- und Ultralangstreckenflugzeugen des Typs Airbus A350-900 investieren und damit das Premium-Reiseerlebnis in ihrem Streckennetz neu definieren.

Ein wichtiger Meilenstein ist die Einführung einer luxuriösen First Class-Kabine in den sieben A350-900ULR-Flugzeugen, mit der die Airline neue Maßstäbe für Reisen auf den längsten Strecken der Welt setzt. Mit Blick auf immer anspruchsvollere Reisende versprechen diese komfortablen First Class-Sitze ein unvergleichliches Flugerlebnis.

Business Class-Kunden können sich auf ein gehobenes Reiseerlebnis mit den neuen Business Class-Sitzen von Singapore Airlines freuen, die mit ihrem innovativen Design in allen 41 Flugzeugen ein noch höheres Maß an Privatsphäre, Komfort und Bequemlichkeit bieten.

Die A350-900 First Class- und Business Class-Produkte sind von Grund auf neu konzipiert und bieten eine geräumige sowie ergonomische Ausstattung, die den Bedürfnissen jedes Kunden gerecht werden. Diese Sitze werden ebenfalls in den künftigen Boeing 777-9-Flugzeugen der Singapore Airlines zum Einsatz kommen.

Die Kabinen der Premium Economy Class und der Economy Class werden ebenfalls modernisiert, um das Reiseerlebnis der Fluggäste zu verbessern.

Ergänzend zu den Kabinenprodukten wird die nächste Version des KrisWorld-Bordunterhaltungssystems (IFE) von Singapore Airlines in allen Kabinenklassen eine umfangreichere Personalisierung sowie eine breite Palette an Lifestyle-Optionen bieten. Die Sitze der First Class und der Business Class werden ebenfalls mit neuen Bordunterhaltungsbildschirmen ausgestattet.

Goh Choon Phong, Chief Executive Officer, Singapore Airlines, sagt: „In den vergangenen sechs Jahren haben wir sowohl Gäste als auch weitere Stakeholder intensiv in die Entwicklung unserer nächsten Generation von Langstrecken-Kabinenprodukten einbezogen und dabei ihre sich verändernden Vorlieben und Erwartungen bis ins kleinste Detail berücksichtigt.

Die neuen Sitze in der First Class und Business Class enthalten wohldurchdachte Elemente, die die Grenzen des Komforts, des Luxus und der Modernität verschieben und es unseren Passagieren ermöglichen, an Bord mühelos zu entspannen oder zu arbeiten. Kunden der Premium Economy Class und der Economy Class können sich ebenfalls auf eine aufgewertete Kabineneinrichtung freuen, die ihr Reiseerlebnis verbessert.

Die Investition von 1,1 Milliarden Singapore Dollar in die Umrüstung unserer 41 A350-Flugzeuge unterstreicht das unermüdliche Engagement von Singapore Airlines, ein außergewöhnliches Reiseerlebnis zu bieten. Die Einführung dieser Sitze der nächsten Generation und des KrisWorld-Systems wird zusammen mit dem weltbekannten herzlichen und aufmerksamen Service unseres Kabinenpersonals neue Maßstäbe in Sachen Innovation, Kundenerlebnis und exzellentem Service setzen.“

Die Flugzeuge werden von der Singapore Airlines Engineering Company in Singapur umgerüstet. Das erste modernisierte A350-900-Langstreckenflugzeug wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 in Dienst gestellt, während die erste A350-900ULR-Variante im ersten Quartal 2027 folgen wird. Das gesamte Programm soll bis Ende 2030 abgeschlossen sein.

Nach der Umrüstung werden die 34 A350-900-Langstreckenflugzeuge mit 42 Sitzen in der Business Class, 24 Sitzen in der Premium Economy Class und 192 Sitzen in der Economy Class ausgestattet sein. Die sieben A350-900ULR-Varianten werden mit vier Sitzen in der First Class, 70 Sitzen in der Business Class und 58 Sitzen in der Premium Economy Class ausgestattet.

Weitere Einzelheiten über die gesamte Palette der künftigen Langstrecken-Kabinenprodukte von Singapore Airlines in der First Class, Business Class, Premium Economy Class und Economy Class sowie über die neueste Version des IFE-Systems KrisWorld werden zeitnah zur Indienststellung der ersten Boeing 777-9 und der umgerüsteten A350-900 von Singapore Airlines bekannt gegeben.

