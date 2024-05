Singapore Airlines (SIA) Group hat mit Neste eine Vereinbarung über den Kauf von 1.000 Tonnen Neste MY Sustainable Aviation FuelTM unterzeichnet. Das gab das Unternehmen nun bekannt.

Damit sind SIA und Scoot, die beiden Fluggesellschaften der Gruppe, die ersten Fluggesellschaften, die nachhaltigen Flugtreibstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF) erhalten, der in der Raffinerie von Neste am Flughafen Singapur-Changi hergestellt wird.

Dieser Meilenstein markiert außerdem die erste direkte Lieferung von nachhaltigem Flugtreibstoff von Neste an Fluggesellschaften am Flughafen Changi und stärkt die Fähigkeiten der SAF-Lieferkette in Singapur.

(red / SIA)