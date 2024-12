36. Jahrestag des Pan Am Absturzes von Lockerbie

Heute vor 36 Jahren stürzte die Boeing 747-121 "Clipper Maid of the Seas" der US-amerikanischen Ikone Pan Am über Lockerbie ab. 270 Menschen starben. Die Ursache war eine Bombe, die Hintergründe sind bis heute nicht vollständig aufgeklärt. Sowohl in den USA als auch in Lockerbie gedenkt man heute der Toten.

259 Menschen befanden sich an Bord der Boeing 747, die von London Heathrow nach New York JFK fliegen sollte. Die Flugnummer war PA 103. Nach dem Start in London flog der Vierstrahler zunächst nach Norden, um dann Richtung Westkurs für die Atlantiküberquerung zu drehen. Doch kurz bevor es soweit war, explodierte im vorderen Frachtraum eine Bombe. Die 747-121 mit dem Namen "Clipper Maid of the Seas" zerbrach noch in der Luft und stürzte direkt in das schottische Städtchen Lockerbie. Neben allen 259 Menschen an Bord des Flugzeuges kamen auch 11 Menschen am Boden ums Leben. Offiziell soll ein einzelner Libyer für den Anschlag verantwortlich sein. Doch das bezweifeln nicht nur zahlreiche Angehörige von Opfern, sondern sogar der offizielle UN-Prozessbeobachter Professor Hans Köchler. Es gab viele Spuren, die nicht ausreichend verfolgt wurden und die, nur ein Beispiel, in den Iran führten. Heute gedenken in den USA sowie in Großbritannien die Angehörigen und Freunde der Insassen ihrer Lieben.

Vor ziemlich genau einem Jahr erschien das erste deutschsprachige Buch zum Thema. Auch Austrian Wings Gastautor Christian Becker schrieb eine Rezension über das neue Buch "Pan Am Flug 103: Die Tragödie von Lockerbie - Weihnachtsreise in den Tod". Austrian Wings berichtete bereits in der Testphase 2008, vor dem offiziellen Start des Portals, erstmals über die Katastrophe von Lockerbie.

Der Sender "Sky" produzierte außerdem eine mehrteilige Dokumentation, die auf dem Buch des heute fast 90-jährigen Dr. Jim Swire basiert, der seine Tochter Flora an Bord von Flug PA 103 verlor.

