EasyJet kehrt mit Mailand-Verbindung ab März 2025 nach Wien zurück

"Welcome back, easyJet! Nach vier Jahren Pause setzen wir unsere jahrelange und gute Zusammenarbeit fort. Mit der neuen Verbindung erhalten Passagiere ab März 2025 noch mehr Flugangebot in die beliebte Mode- und Kunstmetropole Mailand – die geschäftige Stadt in Norditalien ist immer eine Reise wert. Damit stehen auch schon erste Neuerungen für den Sommerflugplan 2025 am Flughafen Wien fest!“ freut sich Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Mit der Eröffnung unserer neuen Basen in Mailand-Linate und Rom-Fiumicino können wir ab 2025 auch das Angebot für österreichische Reisende nach Italien weiter ausbauen und freuen uns, mit der neuen Direktverbindung zwischen Wien und Mailand Linate noch mehr Auswahl an attraktiven Reisemöglichkeiten für die nächste Italienreise zu bieten“, sagte Thomas Haagensen, Managing Director easyJet Europe.

Täglich im Airbus A320 von Wien nach Mailand-Linate

EasyJet fliegt ab 30. März 2025 täglich zwischen Wien und Mailand-Linate. Der Abflug in Mailand findet um 13:25 Uhr statt, mit Ankunft in Wien um 14:50 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 15:25 Uhr mit Ankunft um 16:55 Uhr in Mailand. Geflogen wird mit einem modernen Airbus A320.

EasyJet wurde im Jahr 1995 gegründet und ist heute einer der großen Player im europäischen Low Coster Segment. Die Airline betreibt eine Flotte von über 350 Flugzeugen, hauptsächlich aus der Airbus A320-Familie, und bedient mehr als 150 Flughäfen in über 35 Ländern. Jährlich befördert die Airline rund 90 Millionen Passagiere. Das Unternehmen, das an der Londoner Börse notiert ist, beschäftigt über 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nähere Infos und Buchungsmöglichkeiten gibt es unter www.easyjet.com/de.

(red / VIE)