Fraport gewinnt Betriebskonzession am Flughafen Kalamata

Die Fraport AG hat die Betriebskonzession für den Flughafen Kalamata (KLX) in Griechenland gewonnen. Gemeinsam mit ihren griechischen Partnern, Delta Airport Investments S.A. (Copelouzos Group) und Pileas Holdings S.A. (Constantakopoulos Group), sicherte sich Fraport mit einem Gebot in Höhe von insgesamt 45,2 Millionen Euro den Zuschlag im Rahmen eines Vergabeverfahrens.

Die Konzession umfasst den Betrieb des Terminals sowie weiterer land- und luftseitiger Infrastruktur einschließlich Retail- und Parkflächen. Die Laufzeit der Konzession beträgt 40 Jahre und beginnt voraussichtlich Ende 2025, vorbehaltlich noch ausstehender Genehmigungen. Die Unterzeichnung des Konzessionsvertrags ist für Mitte 2025 geplant.

Durch den Konzessionsvertrag verpflichtet sich das Betreiberkonsortium dazu, die Terminalinfrastruktur am Flughafen Kalamata mit Investitionen in Höhe von 28,3 Millionen Euro innerhalb der ersten drei Jahre der Konzession zu modernisieren und zu erweitern.

Während der 40-jährigen Konzessionsperiode erhält die Hellenic Corporation of Assets and Participations S.A. (HCAP), auch bekannt als Growthfund, neben den Konzessionsgebühren zusätzlich Dividenden aus einem zehnprozentigen Anteil an der Betreibergesellschaft. Die Konzessionsgebühren, einschließlich der Vorauszahlung, sowie die Dividenden werden sich für den Growthfund auf Gesamteinnahmen von 71,2 Millionen Euro belaufen.

„Wir freuen uns, mit dem Flughafen Kalamata unser Portfolio in Griechenland zu erweitern“, erklärt Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG. „Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir in den kommenden Jahrzehnten den Flughafen Kalamata weiterentwickeln und sein Potenzial voll ausschöpfen.“ Im Jahr 2024 werden rund 330.000 Passagiere den Flughafen im Süden der griechischen Peloponnes nutzen. Die Halbinsel bietet mit bekannten historischen Stätten wie Mykene, Olympia und Sparta eine Reise durch das antike Hellas. Gleichzeitig wartet die Landschaft mit beeindruckenden Sandstränden und Bergen auf, die die Region zu einem unvergleichlichen Reiseziel machen.

Seit 2017 ist die Fraport AG in Griechenland aktiv und betreibt erfolgreich 14 Regionalflughäfen. In dieser Zeit ist es Fraport gelungen, die Flughäfen zu modernisieren und weiterzuentwickeln. Heute bieten die 14 griechischen Flughäfen eine ausgezeichnete Aufenthaltsqualität für Passagiere.

(red / FRA)