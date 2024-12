Terrorstaat Russland: Fraport zieht sich vom Flughafen Pulkovo zurück

Die Fraport AG steht kurz vor dem Vollzug der Veräußerung ihrer Beteiligung am Flughafen Pulkovo in St. Petersburg. Ein entsprechender Anteilskauf- und Übertragungsvertrag wurde abgeschlossen. Der Vollzug der Anteilsveräußerung erfordert lediglich noch die Eintragung der Beteiligungsveränderung im russischen Gesellschaftsregister. Der Abschluss der Transaktion wird in den nächsten Tagen erwartet. „Mit dem Vollzug dieser Transaktion beenden wir unser Engagement in Russland“, erklärt Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG. „Unser Ziel war es stets, eine Lösung für die Beteiligung im Interesse unserer Aktionärinnen und Aktionäre zu finden. Wir sind zuversichtlich, dass dies durch den Verkauf unseres Anteils erreicht wird – auch wenn es länger gedauert hat als ursprünglich gehofft.“

Die Konzession für den Betrieb des Flughafens Pulkovo begann am 29. April 2010 mit einer vertraglichen Laufzeit von 30 Jahren. Fraport verkauft ihre gesamte Beteiligung an der Holding VVSS Limited Liability Company in Höhe von 25 Prozent an Orbit Aviation LLC, einen Investor aus dem Nahen Osten. Im Rahmen eines strukturierten Transaktionsprozesses wählte Fraport den Käufer aus. Alle Genehmigungsprozesse und Verfahren wurden erfolgreich durchlaufen und abgeschlossen.

Alle Leistungen in ihrem Engagement am Flughafen in St. Petersburg hatte Fraport unmittelbar nach Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine eingestellt. Mit dem bevorstehenden Abschluss dieser Transaktion wird das Unternehmen sein 14-jähriges Engagement in Russland beenden und sich auf seine globalen Wachstumsstrategien konzentrieren.

Aus der Transaktion wird ein positiver Effekt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erwartet, der sich reduzierend auf die Netto-Finanzschulden des Konzerns auswirken wird. Aufgrund der Sanktionslage hatte Fraport das Russlandgeschäft bereits im 2. Quartal 2022 vollständig abgeschrieben.

