Fraport USA gewinnt Neuausschreibung am Flughafen Baltimore/Washington

Fraport USA, die amerikanische Tochtergesellschaft der Fraport AG, hat die Neuausschreibung für das Management der kommerziellen Flächen am Flughafen Baltimore/Washington (BWI) gewonnen. Der neue Konzessionsvertrag zwischen Fraport Baltimore LLC, an der Fraport USA Mehrheitseignerin ist, und dem zuständigen Maryland Department of Transportation als Betreibergesellschaft des Flughafens hat eine Laufzeit von 23 Jahren.

Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG, betont: „Dieser Erfolg bestätigt unsere langjährige Arbeit und unser Engagement am Flughafen Baltimore/Washington. Wir freuen uns darauf, die Partnerschaft fortzusetzen und weiterhin zum positiven Flughafenerlebnis der Passagiere beizutragen.“

Das neue Konzessionsprogramm von Fraport USA umfasst die vollständige Neugestaltung der Marktplätze und eine Neuausschreibung aller kommerziellen Flächen. Insgesamt verfügt der Flughafen Baltimore/Washington über rund 18.000 Quadratmeter kommerzielle Fläche.

Seit 2004 ist Fraport USA am Flughafen Baltimore/Washington aktiv und hat die Aufenthaltsqualität durch ein vielfältiges Sortiment an innovativen Konzepten kontinuierlich verbessert. „Unser Ziel ist es, für unsere Passagiere ein erstklassiges Einkaufs- und Gastronomieerlebnis mit lokalem Flair zu schaffen. Hierzu werden wir weiterhin eng mit einer vielfältigen Palette an lokalen, regionalen und internationalen Unternehmen zusammenarbeiten, um den Reisenden ein einzigartiges und authentisches Ambiente zu bieten,“ so Sabine Trenk, CEO von Fraport USA.

Im Jahr 2023 nutzten mehr als 26 Millionen Fluggäste den Flughafen Baltimore/Washington, der als größter Flughafen in der Metropolregion Washington DC gilt. Fraport USA zählt zu den Marktführern in der Entwicklung und Vermarktung von Retail- und Gastronomiekonzepten an nordamerikanischen Flughäfen. Neben dem Flughafen Baltimore/Washington verantwortet Fraport USA das Centermanagement an jeweils einem Terminal der New Yorker Flughäfen Newark und John F. Kennedy sowie an Airports in Washington Dulles, Washington Reagan, Cleveland und Nashville.

