Islamisten an der Macht: Israel fliegt weitere Luftangriff auf Syrien

Vom Regen in die Traufe: Zwar wurde der syrische Diktator Assad vor gut einer Woche von Aufständischen gestürzt, doch jene Kräfte, die jetzt in Syrien an der Macht sind, sind zu einem nicht unerheblichen Teil islamistische Terroristen. Seither fliegt Israel Luftangriffe auf militärische Infrastruktur in Syrien, um zu verhindern, dass den Terroristen die Ausrüstung der regulären syrischen Streitkräfte in die Hände fällt. In der Nacht griffen Israels Verteidiger erneut an - und zerstörten ein Waffendepot in Syrien.