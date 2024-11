EL AL Israel Airlines meldet erfolgreiches 3. Quartal 2024

Im dritten Quartal 2024 beliefen sich die Einnahmen auf rund eine Milliarde US-Dollar, das EBITDAR auf rund 360 Millionen US-Dollar und der Nettogewinn auf rund 187 Millionen US-Dollar.

Dina Ben Tal Ganancia, CEO von EL AL: „EL AL arbeitet seit über einem Jahr im Notbetrieb, um den israelischen Luftraum für die Welt offen zu halten, was für Israels weitere geschäftliche, wirtschaftliche und diplomatische Aktivitäten von entscheidender Bedeutung ist. Der Luftverkehr ist eine wichtige Lebensader für Israel, und solange ausländische Fluggesellschaften ihren Betrieb in Israel nicht wieder aufnehmen, wird der Markt weiterhin vor Herausforderungen stehen und sich die Verbrauchernachfrage nicht stabilisieren.“

Hinweis der Redaktion: Wer sich für die Hintergründe des arabisch-islamistischen Terrors gegen Israel interessiert und etwas über die Einsätze der israelischen Luftwaffe zur Verteidigung der Heimat von 1948 bis heute erfahren möchte, dem sei das Buch "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten. Von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt" empfohlen, das auch als Hardcover erschienen ist. Auch die Geschichte von EL AL Israel Airlines wird darin ausführlich beleuchtet. Ein eigenes Kapitel des Buches ist zudem dem arabischen Terroranschlag auf EL AL am Flughafen Wien im Jahr 1985 gewidmet - samt mehrerer Zeitzeugeninterviews. Ein Interview mit dem Autor des Buches "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten. Von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt" lesen Sie hier.

Mehr als ein Jahr ist seit den Ereignissen des 7. Oktober 2023 vergangen. Wie schon in den vergangenen Quartalen und noch mehr angesichts der sich verändernden und schwierigen Sicherheitslage, zwingen EL AL Israel Airlines die anhaltenden Flugstreichungen

ausländischer Fluggesellschaften weiterhin, eine noch nie dagewesene Nachfrage zu bewältigen, die das Angebot bei weitem übersteigt. Trotz dieser Herausforderungen arbeitet die Fluggesellschaft ständig daran, ihren Flugplan durch kommerzielle, operationelle und logistische Anpassungen so weit wie möglich zu verbessern. Wie in den vorangegangenen Quartalen stieg die Auslastung der Flugzeuge der Gesellschaft auch in diesem Quartal auf einen Spitzenwert von rund 94 Prozent gegenüber 88 Prozent im Vergleichszeitraum des Vorjahres, was auf eine extrem hohe Nachfrage nach den Flügen von EL AL in der aktuellen Situation hindeutet, zusätzlich zu der normalen Nachfrage während des Sommerquartals und der Schulferien. Dank der Bemühungen zur Verbesserung des Flugplans und unter Berücksichtigung der unregelmäßigen Nachfrage stieg die Zahl der angebotenen Sitzkilometer (ASK) um rund 15 Prozent. Der durchschnittliche Erlös pro Passagierkilometer (RRPK), der den Durchschnittspreis pro Passagier

widerspiegelt, stieg bei EL AL im Vergleich zum Vorjahr um rund 16 Prozent, in der Economy Class sogar noch weniger. Das Unternehmen verfolgt weiterhin eine strikte Preispolitik, in deren Rahmen EL AL Einheitstarife für vier wichtige Destinationen mit guter Anbindung – Larnaca für 199 USD, Athen für 299 USD, Wien und Dubai für 349 USD – festgelegt haben, von denen aus hunderte weitere Ziele in der ganzen Welt erreicht werden können. Für diese Destinationen wurden Zehntausende von Tickets angeboten und die hohe Nachfrage in Verbindung mit dem günstigen Preis führte dazu, dass die meisten dieser Flüge bereits im Voraus ausgebucht waren und Last-Minute-Buchungen blockiert wurden. Für andere Destinationen hat EL AL eine Preisobergrenze für die Economy Class festgelegt, um auch bei der Buchung der letzten verfügbaren Plätze faire Preise zu gewährleisten. Die Preisobergrenzen gelten auch in der Hochsaison und bleiben auch in den kommenden Monaten gültig, so der Carrier.

EL AL aktualisiert von Zeit zu Zeit ihre flexiblen Stornierungs- und Umbuchungsrichtlinien, um den Fluggästen Flexibilität zu bieten und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Tickets zu stornieren und einen Gutschein über den vollen Wert zu erhalten, der zu einem späteren Zeitpunkt eingelöst werden kann, oder Änderungen ohne Umbuchungsgebühren vorzunehmen. Darüber hinaus hat EL AL die während des Krieges ausgestellten Gutscheine um ein weiteres Jahr verlängert und bietet weiterhin Ermäßigungen für IDF-Soldaten und Reservisten an und unterstützt Männer und Frauen, die zum Reservedienst einberufen wurden, bei ihrer Rückkehr nach Israel. Das Unternehmen unterstützt auch weiterhin die Kriegsanstrengungen, unter anderem durch Spenden an verschiedene Vereinigungen und durch die Organisation von Rettungsflügen von Amsterdam aus, die sich auf mehrere Millionen Schekel belaufen.

Und weiter: „EL AL ist seit über einem Jahr im Notbetrieb, um den israelischen Luftraum für die Welt offen zu halten, was für Israels weitere geschäftliche, wirtschaftliche und diplomatische Aktivitäten von entscheidender Bedeutung ist. Der Luftverkehr ist eine wichtige Lebensader für Israel, und solange ausländische Fluggesellschaften ihren Betrieb in Israel nicht wieder aufnehmen, wird der Markt weiterhin vor Herausforderungen stehen und sich die Verbrauchernachfrage nicht stabilisieren. Wir treiben unseren strategischen Plan weiter voran und konzentrieren unser Streckennetz auf wichtige Destinationen wie die USA, Thailand, London und Paris, wo wir mit täglichen Frequenzen und einer außergewöhnlich hohen Auslastung operieren. Der Rationalisierungsprozess, den EL AL während der COVID-19-Pandemie durchlaufen hat, spiegelt sich weiterhin im verantwortungsvollen Verhalten des Unternehmens wider und stärkt seine finanzielle Solidität für die kommenden Jahre."

Yankele (Yaakov) Shachar, Chief Financial Officer von EL AL Israel Airlines, sagte: „Wir schließen ein Quartal ab, in dem unser Umsatz die Milliardengrenze überschritten hat. Dieses Wachstum ist zum Teil auf den Anstieg des Verkehrsvolumens und die hohe Auslastung zurückzuführen, die auch in diesem Quartal anhält, sowie auf das sorgfältige Management des Streckennetzes und die Fortsetzung des Rationalisierungsplans. Wir gehen davon aus, dass die Stärkung unserer finanziellen Solidität, die kontinuierliche Verbesserung des positiven Eigenkapitals, die Reduzierung der Nettofinanzverschuldung auf rund 376 Millionen US-Dollar und die liquiden Mittel von rund 1,25 Milliarden US-Dollar das Wachstum des Unternehmens in den kommenden Jahren unterstützen werden.“

