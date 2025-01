Wizz Air überlegt Aufnahme der Flüge nach Syrien

Im Dezember stürzten islamistische Terrorgruppen den syrischen Diktator Assad und übernahmen die Macht in Syrien. Die neuen Machthaber wollen die vom mehr als 10 Jahre dauernden Bürgerkrieg schwer beschädigten Flughafen von Damaskus und Aleppo vollständig sanieren und wieder in den Normalbetrieb überführen.

Gegenüber dem Portal "www.thenationalnews.com" erklärte Wizz Air, die mit Wizz AIr Abu Dhabi eine Tochtergesellschaft in der Region unterhält, die mögliche Aufnahme von Flügen nach Damaskus zu prüfen. "Was die Märkte betrifft, so wäre Syrien ein interessanter Markt für uns", zitierte das Blatt einen Sprecher.

Ob sich der Flugverkehr von und nach Syrien wieder normalisiert, wird auch davon abhängen, ob die neuen Machthaber, die zum Großteil islamistische Terroristen sind, die Sicherheit und Stabilität im Land gewährleisten können.

(red)