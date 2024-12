Korean Air erwirbt 63,88 Prozent an Asiana Airlines

Korean Air hat die Übernahme von Asiana Airlines abgeschlossen, vier Jahre nach der Ankündigung der ursprünglichen Übernahmeentscheidung am 16. November 2020.

Am 12. Dezember 2024 erwarb Korean Air 131.578.947 neu ausgegebene Aktien von Asiana Airlines, was einem Anteil von 63,88 Prozent entspricht, wodurch Asiana Airlines zu einer Tochtergesellschaft von Korean Air wird.

Die Transaktion folgt auf die Zahlung von 800 Milliarden KRW durch Korean Air an Asiana Airlines am 11. Dezember 2024, mit der der Aktienkauf abgeschlossen wurde. Damit erhöht sich die Gesamtinvestition im Rahmen der Kapitalerhöhung durch Zuteilung an Dritte auf 1,5 Billionen KRW, einschließlich der zuvor geleisteten Einlage von 300 Milliarden KRW und der Zwischenzahlung von 400 Milliarden KRW.

Asiana Airlines wird am 16. Januar 2025 eine außerordentliche Aktionärsversammlung einberufen, um die von Korean Air vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder zu ernennen.

Korean Air plant, die Integration mit Asiana Airlines innerhalb von zwei Jahren abzuschließen. Die Integrationsstrategie umfasst die Optimierung des Streckennetzes durch Diversifizierung der Flugpläne auf sich überschneidenden Strecken, die Ausweitung des Angebots auf neue Ziele und verstärkte Investitionen in die Sicherheit. Ziel der Fusion ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Luftfahrtindustrie zu stärken, die Drehkreuzfunktion des Flughafens Incheon zu verbessern und die globale Reichweite des Netzwerks zu erweitern.

Die Integration erfolgt ohne Personalumstrukturierung. Die fusionierte Organisation plant ein natürliches Personalwachstum durch Geschäftsexpansion, wobei Mitarbeiter in sich überschneidenden Funktionen innerhalb der Organisation umgesetzt werden.

Der Rahmen für das integrierte Vielfliegerprogramm wird bis Juni 2025 bei der koreanischen Fair Trade Commission eingereicht. Die Details des Programms werden den Kunden nach der behördlichen Prüfung mitgeteilt.

Die Übernahme ist ein strategischer Meilenstein für die koreanische Luftfahrtindustrie. Korean Air wird weitere Schritte unternehmen, um die Luftfahrtkapazitäten des Landes zu stärken und ihre Wettbewerbsposition auf dem globalen Markt zu verbessern.

Chronologie der Übernahme von Asiana Airlines durch Korean Air

Datum Information 16. November 2020 Hanjin Group genehmigt Übernahme von Asiana Airlines 17. November 2020 Investitionsvereinbarung zwischen Hanjin KAL, KDB und verbundenen Anteilseignern

Vereinbarung über die Zeichnung von Umtauschanleihen zwischen Hanjin KAL und KDB

Vertrag über die Zeichnung neuer Aktien zwischen Korean Air und Asiana Airlines

Vertrag über die Zeichnung unbefristeter Schuldverschreibungen zwischen Korean Air und Asiana Airlines 2. Dezember 2020 Hanjin KAL erhält 500 Mrd. KRW von der KDB durch Zeichnung neuer Aktien 3. Dezember 2020 Hanjin KAL erhält 300 Mrd. KRW von der KDB durch Umtauschanleihen

Korean Air erhält 800 Mrd. KRW Kredit von Hanjin KAL

Korean Air zahlt 300 Mrd. KRW als Anzahlung für die Zeichnung neuer Aktien von Asiana Airlines 29. Dezember 2020 Korean Air überträgt ewige Wandelanleihe in Höhe von 300 Mrd. KRW an Asiana Airlines 14. Januar 2021 Anmeldung des Zusammenschlusses bei der koreanischen Wettbewerbskommission und 13 ausländischen Wettbewerbsbehörden 4. Februar 2021 Türkische Wettbewerbsbehörde genehmigt Fusion 12. März 2021 Korean Air führt Bezugsrechtsemission in Höhe von 3.316 Mrd. KRW durch 15. März 2021 Korean Air leistet Zwischenzahlung von 400 Mrd. KRW für die Zeichnung neuer Anteile an Asiana Airlines 4. Mai 2021 Taiwan Fair Trade Commission genehmigt Fusion 20. Mai 2021 Thailändische Wettbewerbskommission schließt Überprüfung ab 25. Mai 2021 Philippinische Wettbewerbskommission schließt Überprüfung ab 9. September 2021 Malaysia genehmigt Fusion 11. November 2021 Vietnam genehmigt Fusion 8. Februar 2022 Singapur genehmigt Fusion 21. Februar 2022 Korea Fair Trade Commission erteilt bedingte Zulassung 1. September 2022 Australien genehmigt Fusion 26. Dezember 2022 China genehmigt Fusion 1. März 2023 UK genehmigt Fusion 31. Januar 2024 Japan genehmigt Fusion 13. Februar 2024 Europäische Kommission erteilt bedingte Genehmigung Mai 2024 T'way Air übernimmt Strecken von Korean Air Juni 2024 Air Incheon als bevorzugter Bieter für das Frachtgeschäft von Asiana Airlines ausgewählt 26. November 2024 Korean Air legt US-Justizministerium Zeitplan für Übernahme von Asiana Airlines vor 29. November 2024 Europäische Kommission genehmigt Fusion 12. Dezember 2024 Korean Air erwirbt 63,88 Prozent an Asiana Airlines

