Korean Air feiert ihr 56-jähriges Bestehen

Um diesen Meilenstein zu feiern, organisierte die Fluggesellschaft eine besondere Veranstaltung in ihrer Zentrale in Seoul, an der Walter Cho, Chairman und CEO der Hanjin Group und von Korean Air, sowie rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilnahmen. Die Veranstaltung wurde live übertragen, so dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit daran teilnehmen konnten.

Im Rahmen der Veranstaltung stellte Korean Air ihr neues Wertesystem „KE Way“ vor, das den Zweck, die Vision und die Mission der Fluggesellschaft umfasst. Ziel der Initiative ist es, das gemeinsame Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für nachhaltiges Wachstum und die weitere globale Expansion der Fluggesellschaft zu fördern.

Im Rahmen der Veranstaltung fand ein interaktives Town Hall Meeting statt, bei dem Cho di 56-jährige Geschichte von Korean Air Revue passieren ließ, strategische Initiativen für die Zukunft vorstellte und einen offenen Dialog mit den Mitarbeitern führte.

In seiner Jubiläumsrede betonte Cho die Bedeutung der neuen Unternehmenswerte für die Vorbereitung der Fluggesellschaft auf die Integration mit Asiana Airlines. „Dieses Wertesystem wird uns als verbindende Kraft dienen, die uns zu unseren gemeinsamen Zielen führt und unsere eigene Identität prägt“, sagte Cho.

„KE Way“: Auf dem Weg zur beliebtesten Fluggesellschaft der Welt

Korean Air hat ihr neues Wertesystem durch interne Umfragen, Marktanalysen und Expertenbefragungen entwickelt. Im Mittelpunkt dieses Wertesystems steht die Absichtserklärung der Fluggesellschaft: „Connecting for a better world“. Dies spiegelt das Engagement der Airline für globale Konnektivität wider und baut gleichzeitig auf dem Erbe der Hanjin Group im Transportwesen auf.

Die neue Vision der Airline, „die beliebteste Fluggesellschaft der Welt zu sein“, unterstreicht ihr Engagement für exzellenten Service und unternehmerische Verantwortung.

Um diese Vision zu erreichen, hat Korean Air drei wichtige operative Säulen definiert:

„Beyond Excellence“ - Gewährleistung höchster Sicherheits- und Betriebsstandards

„Journey Together“ - Förderung einer menschenorientierten Unternehmenskultur für Mitarbeitende und Kunden

„Better Tomorrow“ - Beitrag zu globaler Konnektivität und nachhaltigem Betrieb

Mitarbeiterorientierte Integration und zukünftige Entwicklungen

Das Town Hall Meeting deckte ein breites Themenspektrum ab, darunter Integrationsstrategien, Organisationsstruktur, neue Corporate Identity (CI), Mitarbeiterengagement und das Tagesgeschäft. Cho dankte den Mitarbeitern für ihr Engagement und betonte ihre entscheidende Rolle für den zukünftigen Erfolg von Korean Air. „Mit dem 'KE Way' wollen wir die beliebteste Fluggesellschaft der Welt werden“, sagte Cho. „Unsere Stärke liegt in unserer Luftfahrtkompetenz und unserem Engagement für einen außergewöhnlichen Kundenservice.“

Cho ging auch auf den Integrationsprozess bei Asiana Airlines ein und betonte die Wichtigkeit eines stetigen, auf die Mitarbeiter ausgerichteten Ansatzes. „Kulturelle Integration braucht Zeit und darf nicht überstürzt werden. Wir sind uns der Herausforderungen bewusst und werden behutsam vorgehen und sicherstellen, dass wir die Werte und Gefühle der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beider Airlines respektieren“.

Die Veranstaltung endete mit der Vorstellung der neuen Corporate Identity (CI) von Korean Air, die am 11. März offiziell enthüllt wird. „Diese Rebranding-Initiative stärkt unsere Position als führende globale Fluggesellschaft und erhöht gleichzeitig das Vertrauen unserer Kunden und Mitarbeiter“, sagte Cho. „Als ersten Schritt werden wir unsere neue Corporate Identity einführen, gefolgt von neu gestalteten Uniformen, die den Übergang zu einer integrierten Fluggesellschaft widerspiegeln.“

Mit ihrem neuen Wertesystem und der bevorstehenden Markenerneuerung baut Korean Air auf ihrem 56-jährigen Erbe auf und bereitet sich auf die Integration und weitere Expansion in der globalen Luftfahrt vor.

(red / KE)