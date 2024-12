Lufthansa startet mit Flügen von München nach São Paulo im modernen Airbus A350

Die Strecke wird dreimal wöchentlich mit einem Airbus A350 - einem der modernsten und sparsamsten Flugzeuge der Welt - bedient.

Die Flüge zwischen den beiden Städten starten montags, mittwochs und freitags ab München um 11:45 Uhr und landen um 20:15 Uhr (Ortszeit) in São Paulo. Der jeweilige Rückflug von São Paulo nach München erfolgt dann am gleichen Tag um 22:05 Uhr (Ortszeit) mit der Ankunft in München am nächsten Nachmittag um 13:40 Uhr. Alle Flugzeiten sind so ausgerichtet, dass Passagiere bequem auch Anschlussflüge aus oder nach Sao Paulo erreichen können.

Die neue Verbindung stärkt die wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen zwischen Deutschland und Brasilien weiter. Besonders für München ist Brasilien mittlerweile der fünftwichtigste touristischen Überseemarkt. Im Jahr 2024 konnte die bayerische Landeshauptstadt einen Anstieg von rund 17 Prozent bei den Übernachtungszahlen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen.

(red / MUC)