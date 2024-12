Lufthansa stärkt Drehkreuze in München und Frankfurt

Zum 1. Januar 2025 übernimmt Jens Ritter, CEO Lufthansa Airlines, zusätzlich zu seiner jetzigen Funktion die Verantwortung für die betrieblichen Abläufe von Lufthansa an ihrem Münchner Drehkreuz. Bei Klaus Froese, derzeit Bereichsvorstand Operations & Accountable Manager der Kernmarke, wird zusätzlich die Drehkreuz Verantwortung für Frankfurt angesiedelt.

Angesichts der großen operativen Herausforderungen an ihren Drehkreuzen in Frankfurt und München, die insbesondere in den Belastungsspitzen der vergangenen Sommer zu Qualitätseinbußen geführt haben, richtet Lufthansa Airlines neue Verantwortungen ein.

Die neue Struktur mit explizit verantwortlichen Drehkreuz Managern soll unter anderem die operativen Abläufe der Flugbetriebe am jeweiligen Standort verbessern. Dazu gehören die Stations- und Kabinenleitung, die Koordination sowie die Weiterentwicklung der Bodeninfrastruktur und –prozesse. Ziel ist es, im Zusammenspiel der Lufthansa Teams mit ihren jeweiligen Partnern vor Ort einen stabilen, verlässlichen und pünktlichen Flugbetrieb zu gewährleisten - auch zu den Spitzenzeiten des Sommers. Für die Erhöhung der Kundenzufriedenheit ist ein reibungsloser und pünktlicher Flugbetrieb essenziell. Die Etablierung der neuen Drehkreuz Verantwortung soll dazu beitragen - und insbesondere das Reiseerlebnis der Lufthansa Gäste an den beiden wichtigsten Flughäfen der Gruppe verbessern.

In der neuen Struktur ergeben sich durch die übergreifende Zusammenarbeit innerhalb von Lufthansa Airlines zudem weitere Synergien, so die AUA-Konzernmutter.

