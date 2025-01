Lufthansa Group plant 2025 konzernweit rund 10.000 Einstellungen

Die Lufthansa Group hat sich für das neue Jahr 2025 das Ziel gesetzt, rund 10.000 Kollegen in den verschiedensten Berufsgruppen einzustellen. Es sollen konzernweit über 2.000 Flugbegleiter, mehr als 1.400 Bodendienstmitarbeiter für die „Ground Operations“ und rund 1.300 Technik-Experten gefunden werden. Für die administrativen Bereiche werden konzernweit insgesamt etwa 1.200 Beschäftigte gesucht, außerdem rund 800 Luftfahrzeugführer. Mehr als die Hälfte aller Einstellungen sollen in Deutschland erfolgen, teilte die AUA-Konzernmutter mit.

Über 2.000 Mitarbeiter sollen allein bei Lufthansa Technik starten. Austrian Airlines und Eurowings suchen jeweils etwa 700 Beschäftigte.

Lufthansa Airlines wird sich im Jahr 2025 weiter auf das Effizienzprogramm Turnaround konzentrieren und geht davon aus, weniger Beschäftigte als 2024 einzustellen. Aktuell ist geplant, in den nächsten zwölf Monaten etwa 1.200 interessierte Damen und Herren als Bewerber zu finden – wobei der Fokus auf dem operativen Bereich liegen wird. In den vergangenen drei Jahren hat die Lufthansa Group insgesamt über 30.000 neue Kolleginnen und Kollegen an Bord geholt.

Insgesamt arbeiten aktuell mehr als 100.000 Damen und Herren in über 90 Ländern in der Lufthansa Group. Zahlreiche Stellenangebote und aktuelle Einstiegsmöglichkeiten sind auf der Karriereseite lufthansagroup.careers zu finden.

(red / LH)