Erstmals mit Eurowings auf die Azoren

In nur knapp fünf Stunden mit Eurowings von Düsseldorf nach Hawaii – zumindest auf den europäischen Ableger, die portugiesischen Azoren. Ab dem 10. Mai fliegt Eurowings einmal wöchentlich, immer samstags (6:25 Uhr), nach Ponta Delgada.

Den exotischen Namen verdankt die Inselgruppe im Atlantik den vielfältigen vulkanischen Landschaften und der üppigen Tropenvegetation. Zurück von den Azoren nach Düsseldorf geht es ebenfalls samstags (10:10 Uhr). Eurowings ermöglicht damit erstmals wieder Direktflüge von NRW auf die Azoren und erweitert mit der neuen Destination das vielfältige Urlaubsportfolio an ihrem größten Standort um ein ausgefallenes Reiseziel.

Weitere Neuigkeiten im Eurowings Sommerflugplan 2025

Fluggäste ab Hannover können sich gleich über drei neue Ziele im Sommer freuen – zwei davon sind exklusiv direkt mit Eurowings erreichbar: Lissabon und Erbil. In die portugiesische Hauptstadt geht es ab dem 6. Juni dreimal wöchentlich, jeweils montags, mittwochs und freitags. Das nordirakische Erbil wird ab dem 31. März zweimal wöchentlich montags und freitags angeflogen. Und ab dem 3. Mai geht es einmal pro Woche nach Bastia (Korsika). Die französische Insel wird immer Samstagmittag angesteuert, die Flugzeit beträgt knapp zwei Stunden.

Für Reisende ab Stuttgart gibt es ein neues Ziel im Sommerflugplan, das aktuell nicht per Direktverbindung erreichbar ist: Ab dem 31. März startet Eurowings viermal wöchentlich in die irische Hauptstadt Dublin. Die Flieger heben am Montag, Donnerstag, Freitag und Sonntag ab.

Von der Dommetropole direkt in den Norden Portugals: Ab dem 1. Mai bietet Eurowings dreimal wöchentlich eine Verbindung von Köln nach Porto an. Die Flüge finden jeweils montags, donnerstags und samstags statt.

Alle neuen Verbindungen sind ab dem 22. Januar 2025 buchbar.

(red / EW)