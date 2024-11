Ab Mai 2025 ist bei der Lufthansa-Tochter Eurowings Kärnten wieder im Programm, vorerst wird die Strecke Köln-Klagenfurt bedient. Klagenfurt ist damit zwei Mal wöchentlich direkt an das touristisch und wirtschaftlich wichtige Bundesland Nordrhein-Westfalen angebunden.

Nach zwei Jahren feiert Eurowings ein Comeback in Klagenfurt. Ab Mai 2025 fliegt die Lufthansa-Tochter jeweils am Montag und Freitag zwischen Klagenfurt und Köln. Kärnten ist damit wieder an die mit 1,1 Millionen Einwohner viertgrößte Stadt Deutschlands und den touristisch und wirtschaftlich wichtigen Zentralraum angebunden.

Die Verbindung ist ab 02. Dezember bei Eurowings buchbar, die Flugzeit zwischen Klagenfurt und Köln beträgt nur etwas über eine Stunde. 2017, im stärksten Jahr der Verbindung, nutzen über 76.000 Passagiere die Verbindung zwischen Köln und Klagenfurt. Dies allerdings bei einer Frequenz von 5 bis 7 wöchentlichen Verbindungen, die erneut das langfristige Ziel ist, so der Flughafen Klagenfurt in einer Aussendung.

Die Flugtage Montag und Freitag bieten sich laut Airport optimal für Geschäftsreisen und Wochenendtrips nach Köln an, sind aber auch ideal für Touristen aus einem der wichtigsten Quellmärkten für den heimischen Tourismus. Köln begeistert mit einer einzigartigen Mischung aus Geschichte, Kultur und urbanem Lebensgefühl, ist aber auch ein bedeutender Wirtschaftsstandort und eine Drehscheibe für Innovation und Kreativität.

Der Flugplan ab 02.05.2025 im Detail

Von Köln:

Flugtag Strecke Abflug Ankunft Montag Köln – Klagenfurt 12:15 13:45 Freitag Köln – Klagenfurt 14:45 16:15

Nach Köln:

Flugtag Strecke Abflug Ankunft Montag Klagenfurt – Köln 14:30 15:50 Freitag Klagenfurt – Köln 16:55 18:15

Jüngste Entwicklungen am Klagenfurt Airport

Seit der Übernahme des Klagenfurt Airport durch das Land Kärnten und die Landeshauptstadt Klagenfurt im vergangenen Jahr wurden bereits wichtige Schritte gesetzt, um den Flughafen wirtschaftlich auf einen positiven Kurs zu steuern:

Austrian Airlines hat 2024 die Tagesrandverbindung mit bis zu 13 Flügen wöchentlich auf der Strecke Klagenfurt-Wien wieder aufgenommen. Die 2023/2024 erstmals beflogene Direktverbindung von Klagenfurt in die Hafenstadt Hamburg wird im Winterflugplan 2024/205 sogar ausgebaut.

hat 2024 die Tagesrandverbindung mit bis zu 13 Flügen wöchentlich auf der Strecke Klagenfurt-Wien wieder aufgenommen. Die 2023/2024 erstmals beflogene Direktverbindung von Klagenfurt in die Hafenstadt Hamburg wird im Winterflugplan 2024/205 sogar ausgebaut. Ryanair fliegt im Sommer 2025 bereits bis zu 5 Mal (!) wöchentlich nach Palma auf der Ferieninsel Mallorca und bietet zusätzlich erneut attraktive Verbindungen direkt ab Klagenfurt nach London und Alicante an.

SkyAlps verbindet im Rahmen einer Partnerschaft mit einem Tourismus-Veranstalter ab Mai 2025 Klagenfurt direkt mit Hannover, der Landeshauptstadt des deutschen Bundeslandes Niedersachsen, das touristisch und wirtschaftlich als wichtiger Markt für Kärnten gilt.

verbindet im Rahmen einer Partnerschaft mit einem Tourismus-Veranstalter ab Mai 2025 Klagenfurt direkt mit Hannover, der Landeshauptstadt des deutschen Bundeslandes Niedersachsen, das touristisch und wirtschaftlich als wichtiger Markt für Kärnten gilt. Der Standort des Bundesministeriums für Inneres am Flughafen Klagenfurt wird neu errichtet und bietet damit einen modernen Stützpunkt für die Kärntner Flugpolizei.

am Flughafen Klagenfurt wird neu errichtet und bietet damit einen modernen Stützpunkt für die Kärntner Flugpolizei. Das Terminal am Flughafen wurde in einem ersten Schritt modernisiert und bietet Fluggästen und BesucherInnen jetzt mit dem Bistro UDO & ROY ein ansprechendes kulinarisches Angebot an.

wurde in einem ersten Schritt modernisiert und bietet Fluggästen und BesucherInnen jetzt mit dem Bistro UDO & ROY ein ansprechendes kulinarisches Angebot an. Der erste Airport Night Run unterstrich mit mehr als 1000 laufbegeisterten Teilnehmern das Potenzial des Klagenfurt Airports als Event- und Veranstaltungsfläche.

Im Jahr 2024 wird der Flughafen Klagenfurt rund 145.000 Passagiere abfertigen. „Wir sehen schon jetzt, dass unsere Maßnahmen greifen. Die aktuellen Airline-Partner sind mit der Auslastung der Flüge sehr zufrieden, deshalb erwarten wir durch die höhere Frequenz und die zusätzlichen Verbindungen 2025 bereits einen deutlichen Anstieg“, sagt Maximilian Wildt, der wegen "Message-Control"-Anwandlungen und einer merkwürdigen Auslegung von Pressefreiheit kürzlich in die Kritik geratene Flughafen-Chef.

(red / KLU)