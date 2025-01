Flughafen Stuttgart mit 9,1 Millionen Passagieren in 2024

Am Flughafen Stuttgart wurden im vergangenen Jahr nach vorläufigen Berechnungen über neun Millionen Passagiere gezählt, ein Plus von über acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr (im Jahr 2023: 8,4 Millionen Fluggäste).

Ulrich Heppe, Sprecher der Geschäftsführung der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG): „Die Nachfrage bleibt stark, vor allem bei den privaten Reisen. Auch in diesem Jahr werden viele Menschen ins Flugzeug steigen, um Freunde, Familie und andere Länder zu besuchen,“ so Heppe. „Für das Jahr 2025 rechnen wir am STR mit einem Zuwachs von rund fünf Prozent, also mit circa 9,6 Millionen Fluggästen. Unser Ziel ist es, auch dieses Jahr Airlines und Reisenden einwandfreie operative Abläufe zu bieten und sie schnell und pünktlich an ihr Ziel zu bringen.“

(red / STR)