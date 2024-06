Wizz Air nun nonstop von Stuttgart nach Budapest

„Wir freuen uns, dass Wizz Air nun den Betrieb in Stuttgart aufnimmt und fünf Mal wöchentlich nach Budapest fliegt“, betonte vor dem ersten Flug Ulrich Heppe, Geschäftsführer Flughafen Stuttgart. „Wizz Air hat zudem schon eine zweite Strecke ab Stuttgart angekündigt. Im Winterflugplan soll es dreimal wöchentlich nach Tirana gehen. Auf weitere Verbindungen sind wir alle gespannt.“ Wizz Air Pressesprecherin Valeria Bragarenco erklärte, „mit dieser neuen Route wollen wir nahtlose Verbindungen zwischen zwei dynamischen Städten ermöglichen und Türen zu unvergesslichen Erlebnissen und Abenteuern öffnen. Wir freuen uns darauf, die Passagiere an Bord begrüßen zu dürfen und die Möglichkeiten des kostengünstigen und nachhaltigen Flugverkehrs weiter neu zu definieren."

Mit den neuen Strecken stärkt Wizz Air seine Position in Süddeutschland, wo die Airline bisher schon ab den Flüghäfen Memmingen, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden mit einem umfangreichen Angebot vertreten ist. Mit fünf wöchentlichen Flügen eröffnet sich sowohl Touristen als auch Geschäftsreisenden sowie Freunden, Verwandten und Arbeitnehmern eine neue Luftbrücke nach Ungarn. Aber auch Besucher aus der Gegenrichtung erwartet in und um Stuttgart am Neckar ein attraktives Angebot.

Der Flughafen Budapest - Foto: www.der-rasende-reporter.info

Budapest, die rund 1,7 Millionen Einwohner zählende Hauptstadt Ungarns, ist allemal eine Reise wert. Ob das Wahrzeichen der Metropole, das drittgrößte Regierungsgebäude der Welt, oder die St.-Stephans-Basilika: Städtereisende können viel entdecken. Erholung nach ausgedehntem Stadtbummel bieten die zahlreichen Heil- und Thermalbäder wie das bekannte Gellért-Bad und das prachtvolle Széchenyi-Bad.

Wizz AIr fliegt in Deutschland ab Köln, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg, Memmingen, Nürnberg, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Leipzig, Berlin, Bremen und nun ab Stuttgart. In Österreich unterhält die Airline eine Basis auf dem Flughafen Wien.

Wizz AIr feierte kürzlich ihr 20-jähriges Bestehen. Austrian Wings blickte mit zwei exklusiven Reportagen hinter die Kulissen der Flugbegleiterausbildung und des täglichen Flugbetriebes.

(red / W6 / STR)