Neu: Wizz Air verbindet Stuttgart mit Bulgariens Hauptstadt

Der ungarische Low Coster Wizz Air baut seine Stellung in Süddeutschland weiter aus. Ab 16. Dezember verbindet sie Stuttgart dreimal pro Woche mit Sofia und bedient damit fünf Strecken ab der baden-württembergischen Landeshauptstadt.

Tirana, Budapest, Bukarest und Klausenburg heißen die bisherigen Wizz Air Strecken ab Stuttgart. Ab 16. Dezember geht es nun jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag zudem nonstop in die Hauptstadt Bulgariens, Sofia. Bisher fliegt Wizz Air auch von Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg und Memmingen in die rund 1,1 Millionen Einwohner zählende Stadt. Die neue Luftbrücke eröffnet nicht nur Freunden, Verwandten und Arbeitnehmern schnelle Wege von Süddeutschland nach Bulgarien und zurück, sondern auch Geschäftsreisenden und Urlaubern. Bulgariens Hauptstadt gilt als touristischer Geheimtipp, bei dem zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu entdecken sind. Tickets sind bereits buchbar.

Wizz Air fliegt in Deutschland ab Köln, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg, Memmingen, Nürnberg, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Leipzig, Berlin, Bremen und Stuttgart. In Österreich unterhält die Airline eine Basis auf dem Flughafen Wien.

(red / Wizz Air)