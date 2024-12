TAAG Angola Airlines betraut Lufthansa Technik mit verschiedenen MRO-Services

Hinweis: Die völlig unsinnige Gender-Form, die Lufthansa-Technik als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

TAAG Angola Airlines E.P. und die Lufthansa Technik AG haben kürzlich einen langfristigen Vertrag über die Versorgung mit Flugzeugkomponenten für die brandneue Boeing-787-Langstreckenflotte der angolanischen Fluggesellschaft unterzeichnet. Beginnend mit der Ankunft des ersten Flugzeugs im Januar und über einen Zeitraum von zwölf Jahren werden sowohl die Boeing 787-9 als auch die Boeing 787-10 der Fluggesellschaft den bewährten Total Component Support (TCS) des Spezialisten für Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) erhalten. Darüber hinaus wird Lufthansa Technik Angola Airlines mit einem Aircraft Production Inspection Program (APIP) unterstützen.

Dieses umfasst nicht nur die neu gebauten Boeing 787, sondern auch die Airbus-A220-Flotte, welche die Fluggesellschaft derzeit aufbaut. Durch den TCS erhält die Airline mit Sitz in Luanda Zugang zum weltweiten Ersatzteilpool von Lufthansa Technik. Dadurch kann sie die Verfügbarkeit von Komponenten für ihre Dreamliner-Flotte erhöhen und erhebliche Kostenvorteile erzielen. Der Vertrag umfasst nicht nur klassische MRO-Leistungen für Komponenten, sondern auch eine AOG-Unterstützung (Aircraft On Ground) sowie verschiedene Pooling- und Logistik-Services für Ersatzteile. Die enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen wird es der Fluggesellschaft ermöglichen, die Effizienz ihres technischen Betriebs zu maximieren.

Die Experten von Lufthansa Technik kennen die technischen Eigenschaften moderner Flugzeugtypen in- und auswendig. Sie wurden daher zusätzlich beauftragt, die Qualität der Neuzugänge in die Flotte von Angola Airlines von Anfang an zu sichern - und das schon vor der Übergabe. Im Rahmen eines APIP nehmen sie den gesamten Produktionsprozess direkt am Herstellungsort des Flugzeugs unter die Lupe - bis hin zur Endabnahme. Lufthansa Technik erbringt diesen Service nicht nur für die bereits erwähnte Boeing-787-Flotte von Angola Airlines, sondern auch für die ebenfalls neue Airbus-A220-Flotte, von der die Airline das erste Flugzeug im September übernommen hat.

(red / LH Technik)