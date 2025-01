Sascha Unterbarnscheidt wird neuer Chief Operating Officer von Discover Airlines

Er folgt auf Wolfgang Raebiger, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um sich nach einer Auszeit neuen beruflichen Herausforderungen innerhalb der Lufthansa Group zu widmen. Wolfgang Raebiger war von Beginn an, zunächst als Projektleiter und später als Teil der Geschäftsführung, maßgeblich am Aufbau der Airline beteiligt, die heute über 2000 Mitarbeitende und 28 Flugzeuge zählt.

Sascha Unterbarnscheidt (53) bringt über 25 Jahre Erfahrung im Luftverkehr mit. Begleitend zu seiner langjährigen fliegerischen Tätigkeit auf unterschiedlichen Flugzeugmustern bei Lufthansa und Eurowings, hatte er verschiedene Managementfunktionen in der Lufthansa Group inne, beispielsweise als Referent des Lufthansa Chefpiloten, als Head of Standards Human Factors, Safety & Security Training oder als Head of Operations Support Frankfurt. Bis 2021 leitete er die Airbusflotte für die Flugzeugführer der Lufthansa Airbus A320 Family in Frankfurt und war Stellvertreter des Flugbetriebsleiters von Lufthansa Airlines. Im April 2021 wechselte Sascha Unterbarnscheidt als Flugbetriebsleiter zu Eurowings. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

„Wir freuen uns sehr, mit Sascha einen Experten mit langjähriger und vielseitiger Erfahrung willkommen heißen zu können, der gerade auch die Besonderheiten des Ferienfluggeschäfts aus seiner Zeit bei Eurowings bestens kennt. Nach dem erfolgreichen Aufbau von Discover Airlines stehen die Zeichen weiter auf Wachstum. Operative Effizienz sowie Stabilität und Zuverlässigkeit werden dabei wichtige Faktoren für unseren weiteren Erfolg sein. Ich bin überzeugt, dass Saschas Expertise und Erfahrung aus deutlich größeren Flugbetrieben uns helfen werden, die nächsten Wachstumsschritte erfolgreich und nachhaltig zu meistern,“ sagt Bernd Bauer, CEO von Discover Airlines.

„Als Mann der ersten Stunde hat Wolfgang Discover Airlines in den vergangenen vier Jahren mit aufgebaut. Nicht zuletzt seinem unermüdlichen Einsatz als Projektleiter und später als Mitglied der Geschäftsführung ist es zu verdanken, dass sich Discover Airlines in Rekordzeit vom Start-up zu einer erfolgreichen, weltweit agierenden Fluggesellschaft entwickelt hat. Mit Ausdauer und Geschick hat er das stetig wachsende Team auch durch herausfordernde Zeiten gesteuert und sich dabei immer für eine offene und wertschätzende Unternehmenskultur eingesetzt, die unsere Airline bis heute prägt. Ich danke Wolfgang im Namen aller für seinen Einsatz und das Herzblut, das er die letzten Jahre in den Aufbau von Discover Airlines gesteckt hat und wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute,“ sagt Bernd Bauer.

(red / Discover Airlines)