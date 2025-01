Discover Airlines erweitert Langstreckenangebot ab München

Der Ferienflieger baut sein Angebot an Deutschlands zweitgrößtem Flughafen weiter aus. Ab Winter 2025 stehen bis zu drei wöchentliche Flüge nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik im Flugplan. Immer mittwochs und sonntags bietet Discover Airlines die einzige Direktverbindung von München in die beliebte Urlaubsregion in der Karibik. Während der Winterferien gibt es zudem eine weitere Verbindung immer montags. Der erste Flug hebt am 26. Oktober 2025 ab.

Discover Airlines startet diesen März mit Langstreckenflügen ab München und stationiert dafür zwei Airbus A330 dort. Im Sommer stehen zahlreiche wöchentliche Flüge nach Windhoek, Orlando und Calgary im Flugplan. Letzteres wird dann für die Wintermonate bis einschließlich Ostern 2026 von Punta Cana abgelöst.

Mit der Neuaufnahme reagiert Discover Airlines auch auf den Wunsch von Reiseveranstaltern nach zusätzlicher Anbindung aus Deutschland ins Karibikparadies. Zusammen mit vier wöchentlichen Flügen von Frankfurt nach Punta Cana bietet Discover Airlines kommenden Winter dann tägliche Verbindungen dorthin an – mit komfortablen Tagesflügen hin und Nachtflügen zurück. Die Dominikanische Republik zählt zu den Top-Destinationen bei Urlaubern aus Deutschland, insbesondere in den Wintermonaten.

Die Flüge sind ab sofort unter discover-airlines.com, lufthansa.com sowie bei allen deutschen Veranstaltern und im Reisebüro buchbar.

(red / Discover)