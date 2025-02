Discover Airlines erhält EMAS Zertifikat

EMAS steht für Eco-Management and Audit Scheme und ist ein freiwilliges Instrument der Europäischen Union, das Unternehmen erlaubt, ihre Umweltleistung kontinuierlich zu messen und zu verbessern. Abgedeckt werden alle Anforderungen der Umweltmanagementnorm ISO 14001, ergänzt um zusätzliche Vorgaben, insbesondere zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen.

Im Rahmen der Zertifizierung veröffentlicht Discover Airlines erstmals auch eine Umwelterklärung, basierend auf Daten aus den Jahren 2021 bis 2023, für die Standorte Frankfurt und München. Damit berichtet die Airline Umweltauswirkungen an allen deutschen Standorten rückwirkend seit Start des Flugbetriebes und schließt sich dem in der Lufthansa Group gängigen Umweltmanagementstandard an.

„Die Einführung eines Umweltmanagementsystems nach EMAS war für uns der nächste logische Schritt. Über alle Fachbereiche hinweg engagieren sich unsere Mitarbeitenden seit Beginn für mehr Nachhaltigkeit – am Boden und an Bord. Dass diese Grundhaltung und das damit verbundene Engagement der Belegschaft jetzt in Form eines Audits und einer Zertifizierung Anerkennung erhält, freut uns sehr,“ sagt Bernd Bauer, CEO von Discover Airlines.

Die Umwelterklärung ist inklusive der Umweltleitlinie ab sofort auf der Website von Discover Airlines verfügbar. Sie wird jährlich mit den aktuellen Zahlen ergänzt und im Rahmen der Weiterentwicklung des Umweltmanagementsystems aktualisiert.

(red / Discover Airlines)