Über 2,2 Millionen Passagiere in Österreich im Jahr 2024

Wizz Air hat nach eigenen Angaben im Jahr 2024 erneut ihren eigenen Rekord gebrochen. Fast 63 Millionen Passagiere haben sich im vergangenen Jahr auf über 300.000 Flügen für die Fluggesellschaft entschieden. Damit hat Wizz Air das höchste jährliche Passagieraufkommen seit Gründung erreicht.Diese Rekorde spiegeln sich auch in den Aktivitäten der Fluggesellschaft in Österreich wider, wo mehr als 2 Millionen Passagiere befördert und mehr als 10.500 Flüge mit einer Erfüllungsrate von 99,5 Prozent durchgeführt wurden.

Für das Jahr 2024 kündigte Wizz Air 94 neue Routen im gesamten Streckennetz an. Gleichzeitig hat die Fluggesellschaft 34 Flugzeuge in Empfang genommen und damit ihre Flotte um 15 Prozent vergrößert. Von den 226 Flugzeugen in der Flotte von Wizz Air sind 146 fabrikneue Airbus A320/21neo, die die besten Leistungs- und Nachhaltigkeitseigenschaften in ihrer Klasse bieten, wobei die neo-Technologie nun 65 Prozent des Flugbetriebs von Wizz Air ausmacht.

Im Laufe des Jahres 2025 und Anfang 2026 wird Wizz Air voraussichtlich 50 neue Airbus A321neo und A321XLR in Empfang nehmen. Mit diesen zusätzlichen Flugzeugen der neuesten Technologie wird der Anteil dieses Typs an der WIZZ-Flotte auf 77 Prozent steigen, da die Airline die Ausmusterung von Flugzeugen der A320ceo-Familie fortsetzt und damit ihren treibstoffeffizienten Betrieb und ihre marktführende Nachhaltigkeit weiter stärkt.

Im vergangenen Jahr hat Wizz Air 99,5 Prozent ihrer Linienflüge tatsächlich durchgeführt, was das drittbeste Ergebnis aller europäischen Fluggesellschaften ist und weit über dem Branchendurchschnitt liegt. Wizz Air hat auch seine Pünktlichkeit weiter verbessert und ist die zweitpünktlichste Low-Cost-Airline in Europa.

