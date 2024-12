Wizz Air neu von Dortmund nach Warschau

Der Dortmund Airport gibt bekannt, dass Wizz Air ab dem 10. Juni 2025 eine neue Direktverbindung nach Warschau in ihr Streckennetz aufnimmt.

Damit schließt Wizz Air die nunmehr dritte und gleichzeitig östlichste polnische Destination an das ohnehin hochfrequentierte Streckennetz nach Polen an. „Wir freuen uns, eine weitere und sehr wichtige Verbindung in unser Angebot integrieren zu können. Warschau ist nicht nur ein bedeutendes wirtschaftliches Zentrum, sondern auch ein Ziel mit hohem touristischem Potenzial“, sagt Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales.

Die polnische Hauptstadt beeindruckt mit einem reichen kulturellen Angebot und vielfältigen Erlebnismöglichkeiten. Wer Warschau besucht, wird auf seinem Erkundungsgang durch die Stadt Spuren zahlreicher bekannter und berühmter Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kunst, Sport und Politik entdecken. Vielen voran jene von Marie Curie, eine der bedeutendsten Wissenschaftlerinnen ihrer Zeit, und von dem weltberühmten Komponisten Fryderyk Chopin, der seine musikalische Ausbildung in Warschau erhielt. Vom geschäftigen Stadtkern mit der zum UNESCO-Weltkulturerbe zählenden Altstadt über das aufstrebende Praga-Viertel bis zu den royalen Parkanlagen - in Warschau dürfte für Kultursuchende keine Langeweile aufkommen. „Mit dieser neuen Strecke erleichtern wir unseren Passagieren den Zugang zu einer der spannendsten Metropolen Europas“, fasst Guido Miletic zusammen.

Polen ist für deutsche Unternehmen auch wegen seines starken Wirtschaftswachstums zunehmend attraktiv. Während die gesamten Ausfuhren schrumpften, konnte der deutsche Ost-Export zulegen. Wie zuletzt berichtet, hat Polen sogar China als Absatzmarkt für deutsche Produkte überholt. „Die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Deutschland und Polen nehmen stetig zu. Die Strecke nach Warschau ist eine logische Konsequenz und wird den Austausch von Unternehmen und Investoren zwischen den beiden Ländern intensivieren“, so Guido Miletic weiter.

Wizz Air steuert in Warschau den Flughafen Chopin (WAW) an. Dieser gilt mit über 18 Millionen Passagieren als größter Flughafen Polens und eignet sich hervorragend zum Umstieg zwischen Kurz-, Mittel- und Langstreckenflügen. Die Strecke Dortmund-Warschau wird an fünf Tagen pro Woche bedient: dienstags, mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags.

(red / DTM)