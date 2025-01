Wasserleitung an Bord gebrochen: AUA-Flug nach Amsterdam mit Verspätung

Nicht gut startet das neue Jahr für jene Passagiere, die heute mit dem Austrian Airlines Flug OS 373 von Wien nach Amsterdam fliegen wollten. Denn aufgrund einer gebrochenen Wasserleitung an Bord musste erst ein Ersatzflugzeug organisiert werden.

Eigentlich hätte der Airbus A321 der AUA heute um 14:50 Uhr von Wien Schwechat in Richtung Amsterdam abheben sollen. Doch beim Befüllen der Wassertanks des Flugzeuges kam es laut Austrian Wings vorliegenden Informationen zum Bruch einer Wasserleitung. In diesem Zustand konnte die Maschine den Flug in die niederländische Hauptstadt nicht durchführen. Ein derartiger technischer Defekt ist eher selten.

Erst um 17:18 Uhr konnte Flug OS 373 schließlich in Wien abheben - mit einem Ersatzföugzeug. Der Start erfolgte auf der Piste 29. Aktuell befindet sich der Airbus A321 mit der Kennung OE-LBEauf dem Weg nach Amsterdam. Der Rückflug wird ebenfalls um gut eineinhalb Stunden verspätet sein.

Text & Foto: Patrick Huber