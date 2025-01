Austrian Airlines (AUA) startet mit Flügen ins nordfinnische Ivalo

Hinweis: Die Gender-Form, welche die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird. Übrigens: Mehrere deutsche Medien, darunter der "Tagesspiegel", verzichten wieder auf das Gendern, nachdem Konsumenten massiv Widerstand gegen diese sprachliche Dummheit geleistet haben. Austrian Wings fordert die AUA auf, wieder zu einer normalen und korrekten deutschen Sprache zurückzukehren, wie sie auch von der Mehrheit der Menschen gewünscht wird, anstatt sprachliche Bevormundung gegen den Willen der demokratischen Mehrheit im Land zu betreiben.

Erfolgreicher Erstflug von Austrian Airlines nach Ivalo am Samstag, 25. Jänner 2025: Nach einem pünktlichen Start um 09:30 in Wien Schwechat setzte Flug OS339 nach einer Flugzeit von knapp dreieinhalb Stunden erstmals in Ivalo auf. Mit an Bord: zahlreiche begeisterte Wintersport-Fans und Kälte-Enthusiasten, für die nun ein winterlicher Urlaubstraum im Norden Finnlands in Erfüllung geht. Ein Komitee aus Vertretern des Flughafen Ivalo und des finnischen Flughafenbetreibers Finavia sorgte rund 234 Kilometer nördlich des Nördlichen Polarkreises indes für einen herzlich-warmen Empfang und ausreichend Stärkung mit finnischer Schokolade für die Fluggäste von Austrian Airlines.

Ivalo – mit etwas über 3.000 Einwohnern der größte Ort Nordlapplands – ist der nördlichste Flughafen Finnlands und der ideale Ausgangspunkt für Langlauffans, da die Ferienregion Inari über mehrere Hundert Kilometer gut gespurter Loipen verfügt. Auch Skiwanderungen, Schlittenfahren und Aurora-Schneemobilsafaris sind Aktivitäten, für die Ivalo bekannt ist. Tagsüber können Besucher Rentiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten, während nachts die Polarlichter den Himmel erleuchten.

Austrian Airlines bedient die Strecke im Winterflugplan 2025 bis Anfang März jeden Samstag.

(red / OS)