AUA Boeing 777 OE-LPF im Johann Strauss Desgin: Airline nennt Details

Im Rahmen des Jahresthemas des WienTourismus „King of Waltz. Queen of Music.“ hat die österreichische Fluglinie Austrian Airlines eine ihrer Boeing 777 mit einer zeitgenössischen Interpretation des Walzerkönigs Johann Strauss beklebt. Heute Abend startet die „Strauss-Maschine“ ihre Reise als fliegende Botschafterin der Weltmusikhauptstadt Wien, ihr erster Halt ist die Hauptstadt der Malediven, Malé. Gestern kam sie, wie berichtet, erstmals in ihrem neuen Farbenkleid in Wien an.

Die künstlerische Gestaltung der Maschine betont Wiens internationale Strahlkraft und die enge Partnerschaft zwischen WienTourismus und Austrian Airlines. Die Boeing-Langstreckenmaschine trägt seitlich die Silhouette von Johann Strauss, seinen Namenszug sowie musikalische Motive wie eine Geige. Der Kupferstich-Look des Walzerkönigs verleiht klassischen Charme, moderne Kopfhörer symbolisieren die Verbindung zwischen Tradition und Gegenwart.

Besondere Tradition

„Pro Jahr wird mehr als 200.000 Mal der Donauwalzer an Bord unserer Flugzeuge jeweils vor dem Start und nach der Landung gespielt. Johann Strauss‘ Meisterwerk repräsentiert für uns ganz klar ein großes Stück Tradition und Heimat. Daher ist es uns eine große Freude, mit unserer Sonderbeklebung eine fliegende Hommage an Johann Strauss und seine Werke in die Welt hinauszutragen“, unterstreicht Austrian Airlines CEO Annette Mann.

„2025 steht Wien ganz im Zeichen des 200. Geburtstags des Walzerkönigs – mit 65 Produktionen an rund 250 Spieltagen in allen 23. Bezirken. Johann Strauss ist ein starker Anziehungspunkt für kulturinteressiertes Publikum aus dem In- und Ausland. Die ,Strauss-Maschine‘ schlägt hier eine symbolische Brücke: Einmal mehr überschreitet der Walzerkönig Ländergrenzen und verbindet Menschen auf der ganzen Welt. Das stärkt Wiens Anbindung an die Welt und bringt Impulse für die Visitor Economy, den Wirtschaftsstandort sowie die Wienerinnen und Wiener“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, Präsident des Wien Tourismus.

„Die neu gestaltete Boeing 777 unseres langjährigen Partners Austrian Airlines übernimmt vorerst nicht nur eine wichtige Zubringerfunktion für den asiatischen Raum, sondern unterstreicht einmal mehr, welche Bedeutung Johann Strauss für die weltweite Wahrnehmung Wiens spielt. Als ,King of Waltz‘ ist er eine unverzichtbare Ikone der Weltmusikhauptstadt Wien. Seine Melodien sind tief in der DNA der Stadt verwurzelt und verkörpern das einzigartige Wiener Lebensgefühl. Im Jubiläumsjahr haben wir bewusst eine zeitgemäße Annäherung gewählt, um den Superstar zu uns in das 21. Jahrhundert zu holen“, betont Norbert Kettner, Direktor des WienTourismus.

Strauss lebt weiter: Vom Weltraum bis in Wiens Gassen

Die Mini-Doku „Space Anthem“ (spaceanthem.wien.info) in Kooperation mit der European Space Agency (ESA) war die erste große Produktion des WienTourismus anlässlich seines Jahresthemas „King of Waltz. Queen of Music“ (strauss.wien.info). Sie stellt die Frage, warum es Strauss‘ ikonischer Donauwalzer – in der Populärkultur als „Weltraum-Hymne“ omnipräsent – 1977 nicht auf die Voyager Golden Record und damit ins Weltall geschafft hat. Wer 2025 auf der Erde bleibt, den führt der rund 30-minütige „Johann Strauss Walk“ in der preisgekrönten City Guide App „ivie“ (ivie.wien.info) zu elf Stationen, an denen der Walzerkönig musizierte – untermalt von seiner unvergesslichen Musik.

(red / OS)