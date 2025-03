AUA meldet "soliden Abschluss" für das Jahr 2024

Austrian Airlines ist es angesichts des herausfordernden Umfelds im Vorjahr gelungen, ein solides Jahresergebnis zu erwirtschaften. Das Adjusted EBIT der Fluglinie war mit 76 Millionen Euro auch im Jahr 2024 wieder deutlich positiv, allerdings lag das Ergebnis um 40 Prozent unter dem Rekordergebnis 2023. Damit wurde eine EBIT-Marge von 3,1 Prozent erreicht – nach 5,4 Prozent im Jahr 2023. Das vorläufige Ergebnis muss vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 18. März 2025 noch formal festgestellt werden.

Der Rückgang basiert im Wesentlichen auf zwei Einmaleffekten. Betriebsversammlungen, Streiktage sowie die damit einhergehende Buchungszurückhaltung im Kontext des monatelangen Kollektivvertrags-Konflikts mit dem fliegenden Personal haben ein Minus von etwa 35 Millionen Euro mit sich gebracht. Außerdem trübte der Nahostkonflikt, aufgrund dessen die rot-weiß-rote Fluglinie zahlreiche Flugverbindungen in den Nahen Osten zum Teil monatelang aus dem Programm nehmen musste, das Ergebnis mit einem Minus von rund 40 Millionen Euro deutlich.

Das Jahresergebnis im Detail

2024 erhöhte sich der Austrian Airlines Jahresumsatz von 2,346 Milliarden Euro im Vorjahr auf 2,457 Milliarden Euro (+5 Prozent). Die Gesamterlöse lagen mit 2,542 Milliarden Euro um 6 Prozent und die Gesamtaufwendungen mit 2,467 Milliarden Euro um 8 Prozent über dem Vorjahr. Zum Stichtag 31. Dezember 2024 beschäftigte Austrian Airlines 6.105 Mitarbeitende (+/- 0 Prozent).

Durch die Einflottung von zwei neuen Langstreckenflugzeugen, den beiden Boeing 787-9 „Dreamliner“, stieg die Produktion der Airline an. Das Angebot an Sitzkilometern erhöhte sich im Jahresverlauf 2024 um 8 Prozent auf 27,6 Milliarden. Die Auslastung lag 2024 mit 81,3 Prozent um -0,6 Prozentpunkte leicht unter jener aus 2023. Der Flugplan von Austrian Airlines wurde im Vorjahr zu 98,6 Prozent regulär abgeflogen.

Gutes zweites Halbjahr 2024 ist Benchmark für Gesamtjahr 2025

„Wir sind trotz höherer Produktion aufgrund von Einmaleffekten im ersten Halbjahr deutlich unter unseren Erwartungen für das Gesamtjahr geblieben. Umso erfreulicher ist, dass unsere Performance im Laufe des zweiten Halbjahrs wieder voll auf Kurs war”, erklärt Austrian Airlines CEO Annette Mann. Und weiter: „Nach wie vor sind allerdings die wirtschaftlichen Herausforderungen am Standort enorm. Neben der ungebremsten Wettbewerbsverzerrung zu Gunsten von außereuropäischen Airlines scheint sich nun auch die Inflation wieder deutlich über dem EU-Schnitt zu entwickeln, was uns am ohnehin schon zweitteuersten Luftfahrtstandort Europas noch weiter unter Druck setzen wird. Beides zeigt exemplarisch den massiven Handlungsbedarf der zukünftigen Bundesregierung auf, um ein langfristig gesundes Luftfahrtdrehkreuz in Wien erhalten und weiterentwickeln zu können.”

Investitionsoffensive in das Reiseerlebnis unserer Fluggäste

Wie gewohnt erwarten die Fluggäste von Austrian Airlines im Jahr 2025 wieder einige neue Top-Destinationen im Destinationsportfolio. So wurde bereits im Winterflugplan Anfang Jänner die finnische Destination Ivalo neu angeboten. Im Sommer kommen mit der schottischen Stadt Edinburgh, den norwegischen Lofoten, der deutschen Ferieninsel Sylt sowie Burgas, der viertgrößten Stadt Bulgariens, vier weitere Destinationen dazu. Insgesamt bietet Austrian Airlines 2025 ihren Gästen Flüge zu über 120 Zielen.

Abgesehen von der Angebotsaufstockung liegt der Fokus ganz klar auf der Weiterentwicklung des „Erlebnis Fliegen“. Austrian Airlines hat dazu für die nächsten drei Jahre ein umfassendes Investitionspaket geschürt, um sich bis 2027 zum 70. Geburtstag der Fluglinie in bestem Licht für ihre Fluggäste zu präsentieren. Die Modernisierung der Langstreckenflotte wurde bereits gestartet. Im Zuge der Süderweiterung am Flughafen Wien entstehen aktuell 5.000 m² an modernen Loungeflächen, welche 2027 eröffnet werden. Darüber hinaus wird an einem umfassenden neuen Kulinarikkonzept gearbeitet, um basierend auf den Kundenbedürfnissen dem Anspruch an herzliche österreichische Gastfreundschaft in Zukunft noch gerechter zu werden. Zweistellige Millionenbeträge fließen auch jedes Jahr in die Weiterentwicklung der Digitalprozesse, um die bereits preisgekrönte App sowie die Website kontinuierlich für unsere Kunden zu optimieren und neue Services zu ergänzen.

Darüber hinaus stellt Austrian Airlines mit zahlreichen Markenkooperationen ihre Präsenz und Sicherbarkeit sicher. So war die Airline heuer zum zweiten Mal in Folge Hauptsponsor des renommierten Hahnenkamm-Rennens. Außerdem ist die traditionsreiche Airline seit Jahresbeginn die offizielle Fluglinie des Fußball-Nationalteams der Männer. In dieser Funktion fliegt Austrian Airlines die Nationalelf zu allen Qualifikationsspielen für die WM 2026 und zu Spielen im Rahmen der Nations League. Gemeinsam mit Wien Tourismus wurde heuer anlässlich des 200. Geburtstages des bekannten Komponisten Johann Strauss eine Boeing Langstreckenmaschine mit einer modernen Interpretation der Silhouette des Künstlers beklebt.

Auch auf dem Thema Pünktlichkeit wird heuer erneut ein besonderer Fokus der rot-weiß-roten Airline liegen. „Zwar mussten wir im Vorjahr aufgrund der Performanceschwächen in der zentraleuropäischen Flugsicherung im Ranking der pünktlichsten Airlines Europas einige Plätze einbüßen, dennoch haben wir es trotz aller Herausforderungen wieder in die Top 10 geschafft – in Einzelmonaten sogar in das Spitzenfeld. Für heuer ist unser Ziel klar: Wir wollen wieder eine Top-Platzierung unter den drei pünktlichsten Airlines erreichen“, erklärt Austrian Airlines COO Francesco Sciortino.

Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr

Bei allen wichtigen und notwendigen Investitionen, die Austrian Airlines tätigt, um das Erlebnis Fliegen für ihre Fluggäste noch angenehmer zu machen, ist es weiter enorm wichtig, die Kosten im Blick zu haben. Das mittelfristige Ziel für Austrian Airlines bleibt eine EBIT-Marge in Höhe von 8 Prozent. „Austrian Airlines ist der Flag-Carrier Österreichs. Unser Fokus liegt klar drauf, diesen Status zu erhalten und 2025 ein verbessertes Ergebnis wieder im deutlich dreistelligen Millionenbereich zu erzielen“, betont Austrian Airlines CEO Annette Mann.

Die wichtigsten Zahlen des Jahres 2024 im Überblick (gerundet, vorläufig)

1-12 2024 1-12 2023 Veränderung zu 2023 Umsatz in Mio. € 2.457 2.346 +5% Adj. Gesamterlöse in Mio. € 2.542 2.406 +6% Adj. Gesamtaufwendungen in Mio. € 2.467 2.279 +8% Adjusted EBIT in Mio. € 76 127 -40% EBIT in Mio. € 73 127 -43% Fluggäste Tsd. 14.589 13.857 +5% Angebotene Sitzkilometer (ASK) in Mio. 27.578 25.444 +8% Auslastung (Passagierfaktor) in % 81,3 81,9 -0,6pp Anzahl Flüge 119.127 113.417 +5% Flottengröße (Bestandsflotte) 68 66 +2 Regelmäßigkeit 98,6 98,9 -0,3pp Pünktlichkeit bei Abflug 74,6 78,9 -4,3pp Pünktlichkeit bei Ankunft 80,2 84,4 -4,2pp Mitarbeitende 6.105 6.121 0%

Die wichtigsten Zahlen des vierten Quartals 2024 im Überblick (gerundet)

Q4 2024 Q4 2023 Veränderung zu 2023 Umsatz in Mio. € 604 541 +12% Adj. Gesamterlöse in Mio. € 628 551 +14% Adj. Gesamtaufwendungen in Mio. € 629 568 +11% Adjusted EBIT in Mio. € -1 -17 +94% EBIT in Mio. € 0 -16 +100%

(red / OS)