Flughafen Wien lädt zum „Airport Job Day“ am 20. Februar 2025

Beim „Airport Job Day“ am 20. Februar 2025 am Flughafen Wien dreht sich alles um Berufsbilder rund um den operativen Flughafenbetrieb: Interessierte können sich über Jobs wie Passenger Handling Agents, Sicherheitspersonal oder Airport Service Agents informieren, erste Gespräche mit dem Recruiting und Beschäftigten am Airport führen.

Über 200 verschiedene Berufsbilder am Airport

Der Flughafen Wien ist wie eine kleine Stadt und beschäftigt Menschen in über 200 Berufsbildern, von KFZ-Technikern über IT-Experten bis zu Ground Handling- und Sicherheitspersonal, Fachkräfte im technischen Bereich und viele weitere Berufe. Derzeit arbeiten bei der Flughafen Wien AG und ihren Tochtergesellschaften rund 5.500 Menschen aus über 50 Nationen. Offene Stellen gibt es aktuell vor allem in den betrieblichen Bereichen, wie bei der Passagier- und Gepäcksabfertigung, beim Sicherheitspersonal und im Terminaldienst.

Airport Job Day am 20. Februar 2025

Beim „Airport Job Day“ am 20. Februar 2025 im Vienna Airport Conference & Innovation Center können sich Bewerberinnen und Bewerber nun rund um die operativen Jobs des Flughafen Wien informieren, erste Gespräche führen und im Optimalfall gleich mit einer Jobzusage noch am selben Tag im Gepäck nach Hause gehen. An mehreren Stationen werden die verschiedenen Tätigkeiten am Flughafen vorgestellt und Fragen beantwortet. Die Veranstaltung dauert von 15.00 bis 18.00 Uhr, der Eintritt ist kostenlos. In der Session „VIE deine Bewerbung abhebt“ von 17.30 bis 18.00 Uhr geben Expertinnen und Experten aus dem Recruiting Tipps für eine gelungene Bewerbung.

Vorab kostenlos registrieren und Platz sichern

Auf der Website https://karriere.viennaairport.com/airportjobday können Interessierte mithilfe eines Fragebogens bereits im Vorfeld herausfinden, welcher Job am besten zu ihnen passt. Wer sich direkt anmeldet, hat die Chance, beim Airport Job Day gleich die passende Stelle zu finden.

Alle Informationen auf karriere.viennaairport.com

Alle Informationen zum Airport Job Day auf https://karriere.viennaairport.com/airportjobday, weitere Informationen zu Jobs und Karrieremöglichkeiten am Flughafen Wien unter https://karriere.viennaairport.com/ oder https://karriere.viennaairport.com/lehre.

