Flughafen Wien Schwechat auch im Jänner mit Wachstum

Die Passagierzahlen am Flughafen Wien legten auch im ersten Monat des Jahres 2025 zu: Im Jänner 2025 stieg das Passagieraufkommen gegenüber dem Vorjahr um 4,8% auf 2.436.351 Reisende in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) und um 3,4% auf 1.890.102 Reisende am Standort Wien.