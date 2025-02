Flughafen Wien modernisiert Terminal 1A

Eigentlich war das Terminal 1A nur als Provisorium gedacht. Einst wurden hier primär die Passagiere von Air Berlin und NIKI (beide seit Jahren insolvent)durch die längst in der Versenkung verschwundene Handling-Firma Austroport eingechecked. Doch die Übergangslösung bewährte sich und so wurde sie einfach weitergenutzt. Allerdings hat die intensive Nutzung über gut zwei Jahrzehnte ihre Spuren an dem Terminal hinterlassen.

Deshalb wird es ab heute für fünf Wochen umfassend modernisiert. "Erneuert werden das Dach, die Fassade, der Boden, die Fenster und die Beleuchtung des Gebäudes. Reisende erwartet danach ein modernes und lichtdurchflutetes Ambiente. Die Bautätigkeiten nehmen keinen Einfluss auf den Flughafen-Betrieb, der Check-in der betroffenen Airlines (etwa Pegasus Airlines, SunExpress, Volotea, Vueling, Hainan Airlines und China Airlines) findet in den Terminals 1 und 3 statt, nach Abschluss der Arbeiten kehren die Airlines wieder in den Terminal 1A zurück", erklärte eine Sprecherin gegenüber "Austrian Wings".

