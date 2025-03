Emirates stockt Flugplan nach Fernost auf

Emirates baut ihre Präsenz in Asien weiter aus und nimmt ab dem 1. Juli 2025 eine tägliche Nonstopverbindung vom Drehkreuz Dubai nach Shenzhen in China auf. Ab dem 2. Juni fliegt Emirates zudem neu viermal wöchentlich nach Da Nang in Vietnam und ab dem 3. Juni neu dreimal wöchentlich nach Siem Reap in Kambodscha. Die beiden Ziele sind künftig via Bangkok mit Emirates erreichbar.

Mit der Aufnahme der drei neuen Flugverbindungen, vorbehaltlich staatlicher Genehmigungen, bietet Emirates das größte und vielfältigste Streckennetz aller nicht-asiatischen Airlines in Ostasien mit wöchentlich 269 Flügen von Dubai aus zu 24 Zielen. Shenzhen ist die vierte Destination auf dem chinesischen Festland, Da Nang das dritte Ziel in Vietnam und Siem Reap das zweite Ziel von Emirates in Kambodscha.

Mit der Aufnahme von Shenzhen ist Emirates die erste Fluggesellschaft aus dem Nahen Osten, die einen täglichen Flug in das chinesische Technologie- und Innovationszentrum anbietet. Bereits 2002 war Emirates die erste Airline, die mit Flügen zwischen Dubai und Shanghai eine direkte Flugverbindung zwischen dem Nahen Osten und dem chinesischen Festland startete. Mit der Aufnahme der neuen Flüge wird Shenzhen das erste Ziel in China sein, das mit der neuen Vier-Klassen-Boeing 777-300ER von Emirates angeflogen wird und Reisenden die Möglichkeit bietet, die neuesten Business-Class-Sitze und die beliebte Premium-Economy-Class zu erleben. Die modernisierte Boeing 777 verfügt über acht Privatsuiten in der First Class, 40 Liegesitze in der Business Class, 24 Premium-Economy-Sitze und 260 Sitze in der Economy Class. Der Flug EK328 startet um 10:05 Uhr in Dubai und kommt um 22:00 Uhr in Shenzhen an. Der Rückflug EK329 startet um 23:55 Uhr in Shenzhen und landet am nächsten Tag um 03:40 Uhr in Dubai. Alle Zeiten sind Ortszeiten.

Auf ihren Passagier- und Frachtflügen ermöglicht Emirates den Transport von 2.000 Tonnen Fracht pro Woche vom chinesischen Festland. Die Aufnahme von Shenzhen dient als wichtige Brücke zwischen chinesischen Unternehmen und globalen Märkten und vertieft gleichzeitig die wirtschaftliche Partnerschaft zwischen den VAE und China. Die Position Shenzhens als technologisches Produktionszentrum führt zu Frachtströmen, die ein spezielles Handling und eine schnelle Lieferung erfordern, insbesondere für anspruchsvolle Elektronik und technische Produkte. Die Stadt ist zudem Teil einer Sonderwirtschaftszone und baut ihre Frachtabfertigungskapazitäten weiter aus. Emirates SkyCargo wird voraussichtlich zehn Tonnen Fracht pro Flug zwischen Shenzhen und Dubai befördern und damit Exporte wie Hightechgeräte und E-Commerce-Artikel unterstützen.

Ausweitung des Flugangebots nach Vietnam und Kambodscha

Mit vier wöchentlichen Flügen nach Da Nang über Bangkok ist Da Nang nach Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt die dritte Destination in Vietnam, die von Emirates angeflogen wird. Die Flüge nach Da Nang werden montags, mittwochs, freitags und sonntags mit einer Emirates Boeing 777. Der Flug EK370 startet um 9:00 Uhr in Dubai und landet um 18:25 Uhr in Bangkok. Der Anschlussflug startet um 20:10 Uhr in Bangkok und kommt um 21:50 Uhr in Da Nang an. Der Rückflug EK371 hebt um 23:30 Uhr in Da Nang ab und landet am nächsten Tag um 01:10 Uhr in Bangkok. Der Anschlussflug startet dann um 03:40 Uhr und kommt um 06:50 Uhr in Dubai an. Alle Zeiten sind Ortszeiten.

Die drei wöchentlichen Flüge nach Siem Reap werden im Sommerflugplan dienstags, donnerstags und samstags durchgeführt. Der Flug EK370 startet um 9:00 Uhr in Dubai und kommt um 18:25 Uhr in Bangkok an. Der Anschlussflug startet dann um 20:10 Uhr in Bangkok und landet um 21:30 Uhr in Siem Reap. Der Rückflug EK371 hebt um 23:50 Uhr in Siem Reap ab und kommt am nächsten Tag um 01:10 Uhr in Bangkok an. Der Anschlussflug startet dann um 03:40 Uhr und landet um 06:50 Uhr in Dubai. Alle Zeiten sind Ortszeiten.

Während Reisende auf ihren Anschlussflug in Bangkok warten, können Emirates Premiumreisende in der neu erweiterten Lounge der Fluggesellschaft entspannen. Passagiere, die ihre Reise mit Emirates nach Shenzhen, Da Nang, Siem Reap oder Bangkok planen, können außerdem die Vorteile der Partnerschaften von Emirates nutzen, darunter 24 Codeshare- und Interline-Abkommen.

Die beiden neuen Services nach Da Nang und Siem Reap werden mit einer zweiklassigen Boeing 777-300ER von Emirates durchgeführt, die 35 Liegesitze in der Business Class und 386 Sitze in der Economy Class bietet. An Bord genießen Passagiere die für Emirates typische Gastfreundschaft sowie regional inspirierte Speisen und Premiumgetränke in allen Klassen. Das vielfach ausgezeichnete Inflight-Entertainmentsystem Emirates ice verwandelt den Flug in ein persönliches Bordkino und bietet eine umfangreiche Auswahl an über 6.500 Kanälen mit internationalen Filmen, TV-Serien, Musiktiteln, Podcasts und Spielen in über 40 Sprachen. So vergeht die Zeit bis zur Landung wortwörtlich wie im Flug.

