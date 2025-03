Emirates sucht Personal und lädt wieder zum Open Day

Beim nächsten Emirates Open Day und auch der BeSt haben Interessierte wieder die Gelegenheit, sich persönlich über eine Karriere bei der renommierten Fluglinie zu informieren. Der Open Day mit der Möglichkeit, sich direkt zu bewerben, richtet sich an all jene, die eine Karriere in der Luftfahrt anstreben und Teil eines internationalen Teams werden möchten.

Wann und Wo?

Open Day: 8. März 2025 um 09.00 Uhr im Renaissance Wien Hotel, Linke Wienzeile/ Ullmannstraße 71, 1150 Wien

BeSt: 6. – 9. März 2025, Messe Wien, Halle C, Messestand W20

Für alle, die von einer Karriere bei Emirates träumen, ist der Open Day die perfekte Gelegenheit, mehr über die spannenden Jobmöglichkeiten zu erfahren. Wer sich bewirbt, profitiert nicht nur von den Karriereperspektiven bei Emirates, sondern auch von weiteren Anreizen wie etwa steuerfreies Einkommen, medizinische und zahnmedizinische Versorgung, exklusive Rabatte auf Einkaufs- und Freizeitaktivitäten in Dubai oder auch vergünstigte Reisetickets für Familie und Freunde. Weitere Informationen zum Open Day gibt es hier.

Eine weitere Möglichkeit, mehr über das Berufsleben bei Emirates zu erfahren, bietet sich bei der diesjährigen BeSt Wien. Die Airline ist vom 6. bis zum 9. März auf der österreichweit größten Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung am Messestand W20 zu finden.

Rückständiges Rechtssystem, gravierende Menschenrechtsverletzungen in Dubai

Die Arbeitsbedingungen bei arabischen Fluglinien wie Emirates sind allerdings umstritten. Zudem gilt in Dubai archaisch brutales konservatives islamisches Scharia-Recht, das nicht einmal ansatzweise den Standards moderner weltlicher Rechtsprechung genügt. Zur Menschenrechtssituation in den Vereinigten Arabischen Emiraten schreibt Amnesty International: "Die staatlichen Stellen begingen weiterhin schwere Menschenrechtsverletzungen, darunter willkürliche Inhaftierungen, grausame und unmenschliche Behandlung von Gefangenen, Unterdrückung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Verletzung des Rechts auf Privatsphäre.Gerichte fällten Todesurteile, und es gab Berichte über Hinrichtungen." Auf homosexuelle Handlungen stehen langjährige Haftstrafen. Der Fall des österreichischen Arztes Eugen Adelsmayr, der in Dubai zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, ist vielen Menschen ein abschreckendes Beispiel für das Rechtssystem in Dubai und eine Warnung, dort zu arbeiten.

(red / EK)