Emirates setzt modernisierte A380- und Boeing 777-Jets zu acht weiteren Zielen ein

In den kommenden Monaten wird Emirates weitere Flugzeuge des Typs Boeing 777 und Airbus A380 mit komplett modernisiertem und erweitertem Kabinenprodukt, inklusive Premium Economy Class, zu acht zusätzlichen Zielen einsetzen. Die Fluggesellschaft wird weitere, aus dem Retrofit kommende A380-Jets nach Bangkok, Hongkong, Nizza und Perth sowie modernisierte Boeing 777-Jets nach Frankfurt, Madrid, Kuala Lumpur, Phuket und für einen zusätzlichen Boeing 777-Dienst nach Dublin einsetzen.

Diese Flottenplanung wird Kunden, die nach oder via Dubai reisen, noch mehr Optionen bieten, das branchenführende Emirates-Borderlebnis der Emirates-Flotte nahtlos zu geniessen. Bis Ende 2025 plant Emirates sein modernstes Kabinenprodukt auf Strecken zu über 70 Zielen anzubieten. Im Laufe des Jahres wird die Fluggesellschaft auch ihre erste Long-Range-Variante des Airbus A350 erhalten und diesen am 1. Dezember erstmals nach Australien, auf Flügen von Dubai nach Adelaide, einsetzen.

Flugrotation EK372/373 zwischen Dubai und Bangkok ab 1. Juli (A380)

ab 1. Juli (A380) Flugrotation EK380/381 zwischen Dubai und Hongkong ab 1. Oktober (Boeing 777)

ab 1. Oktober (Boeing 777) Flugrotation EK077/078 zwischen Dubai und Nizza ab 15. Oktober (A380)

ab 15. Oktober (A380) Flugrotation EK420/421 zwischen Dubai und Perth ab 26. Oktober (A380)

ab 26. Oktober (A380) Flugrotation EK143/144 zwischen Dubai und Madrid ab 15. Oktober (Boeing 777)

ab 15. Oktober (Boeing 777) Flugrotation EK346/347 zwischen Dubai und Kuala Lumpur ab 15. Oktober (Boeing 777)

ab 15. Oktober (Boeing 777) Flugrotation EK396/397 zwischen Dubai und Phuket ab 1. Dezember (Boeing 777)

ab 1. Dezember (Boeing 777) Flugrotation EK043/044 zwischen Dubai und Frankfurt ab 15. Dezember (Boeing 777)

ab 15. Dezember (Boeing 777) Ausserdem erhält Dublin ab 1. Dezember eine zweite umgerüstete Boeing 777-Verbindung

Adelaide wird als erstes Ziel im Streckennetz von Emirates mit der Long-Range-Variante der A350 planmässig ab dem 1. Dezember bedient (EK440/441). Der Emirates Airbus A350-900ULR kann über 15 Stunden nonstop fliegen und hat eine Reichweite von über 14.000 Kilometern. Wenn Emirates neue Flugzeuge früher als geplant ausgeliefert bekommt, wird das Startdatum vorgezogen. Bis Ende 2025 erwartet Emirates die Auslieferung von fünf A350-Jets, die für Langstreckenflüge geplant sind. Diese verfügen über 32 Flachbettsitze in der Business Class in einer 1-2-1-Konfiguration, 28 Premium-Economy-Sitze und 238 Economy-Class-Sitze.

Führend im Premium-Economy-Segment

Seit Beginn des Retrofitprogramms im November 2022 hat Emirates die Innenausstattung von 51 A380- und Boeing 777-Jets modernisiert. Die komplette Kabinenmodernisierung von 219 Flugzeugen insgesamt (110 A380 sowie 109 Boeing 777) ist geplant. Mit der Beschleunigung des Retrofitprogramms wird Emirates im Ranking der Premium-Economy-Kapazitäten, bezogen auf internationales Sitzplatzangebot, aufsteigen. Bis Ende 2025 werden auf der modernisierten Flotte, die zu mehr als 70 Zielen fliegt, über zwei Millionen Sitze jährlich angeboten. Diese Kapazität wird sich bis Ende 2026 auf vier Millionen Sitze pro Jahr verdoppeln. Bis Ende des Jahres werden fast 40 Prozent der Gesamtflotte mit dem neuesten Kabinenprodukt ausgestattet sein, inklusive Premium Economy Class und einer erneuerten Business Class. Trotz des Ausbaus von Premium-Economy-Kapazitäten hat Emirates seine hohe Auslastung von durchschnittlich über 80 Prozent auf seinen Langstrecken beibehalten, was für die Stärke des führenden Produktes spricht und die robuste Nachfrage nach gehobenen Borderlebnissen zeigt.

Die Investition von Emirates in Höhe von fünf Milliarden US-Dollar in die Umrüstung seiner Flugzeuge ist in Umfang und Grösse in der Luftfahrt einzigartig. Unter der Leitung des Emirates Engineering Teams arbeiten über 270 Ingenieure und Techniker rund um die Uhr. Nach Abschluss dieses enormen Projekts wird Emirates 8.512 Premium-Economy-Sitze der nächsten Generation, 2.034 neue First-Class-Suiten, 12.720 verbesserte Business-Class-Sitze in neuer Konfiguration sowie 68.364 sorgfältig überholte Economy-Class-Sitze installiert haben.

(red / EK)