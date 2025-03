Flughafen Wien wird zum "Raumfahrt-Hotspot"

Die AirportCity am Flughafen Wien wächst weiter und etabliert sich als Hotspot der heimischen Raumfahrtindustrie: Mit „GATE Space“ und „R-Space“ eröffnen zwei weitere, aufstrebende Start-ups ihren Firmensitz am Airport und verstärken den niederösterreichischen Weltraumcluster. Darüber hinaus weitet das seit einem Jahr am Standort tätige und weltweit erfolgreiche Scale-Up und High-Tech-Unternehmen Enpulsion seine Aktivitäten zur Herstellung von Satellitenantrieben deutlich aus. Der „VIE Space Hub“ bietet das optimale Umfeld für Weltraumtechnologie aus Österreich und einen direkten Zugang zu internationalen Projekten. Eröffnet wurde der neue VIE Space Hub heute von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Flughafen Wien-Vorstand Günther Ofner, Alexander Reissner, CEO von Enpulsion sowie den Start-up-Unternehmensgründern Moritz Novak, CEO von GATE Space, und Carsten Scharlemann, CEO von R-Space.

Die Kombination aus erstklassiger Infrastruktur, globaler Vernetzung und einem starken Innovationsnetzwerk macht diesen Standort einzigartig. Niederösterreich setzt bewusst auf den Zukunftsmarkt Raumfahrt, um von einem der weltweit dynamischsten Wachstumssektoren zu profitieren. Mit gezielten Maßnahmen schafft das Land optimale Rahmenbedingungen, um Space-Tech-Startups anzuziehen und langfristig zu halten.

Landeshauptfrau Mikl-Leitner und VIE-Vorstand Günther Ofner

„Der Flughafen Wien steht wie kein anderer Standort für wirtschaftliche Dynamik, Innovation und Internationalität – und entwickelt sich nun auch zum Zentrum der Weltraumwirtschaft. Wir schaffen die optimalen Bedingungen für Space-Tech-Startups, um in Niederösterreich zu wachsen und international erfolgreich zu sein. Unser Ziel ist klar: Wir wollen uns ein Stück dieses globalen Zukunftsmarktes sichern und Niederösterreich als Heimathafen für die Raumfahrtindustrie etablieren“, betont Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich.

„Raumfahrttechnologie ist ein bedeutender globaler Wachstumsmarkt und Österreich ist hier mit seinen innovativen High-Tech-Unternehmen ganz vorne mit dabei. Ihnen bietet der neue VIE Space Hub in der AirportCity den perfekten Rahmen, um zu wachsen und bei internationalen Projekten als Technologiepartner an Bord zu sein. Das schafft in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Zeit zusätzliche Beschäftigung und neue Exportchancen. Wir freuen uns sehr über den Erfolg und das Wachstum von Enpulsion, Gate Space und R-Space bereichern den Standort nun zusätzlich, wir hoffen, dass weitere Unternehmen die Gunst der Stunde nutzen und in den Raumfahrtcluster kommen“, freut sich Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Mit der exzellenten Anbindung und dem starken Netzwerk am Standort können wir unsere innovativen Satellitenantriebe effizienter auf den Markt bringen und von Synergien profitieren“, sagt Moritz Novak, CEO und Gründer von GATE Space.

„Der Flughafen Wien bietet uns perfekte Bedingungen für Entwicklung, Produktion und Logistik – ein entscheidender Standortvorteil für unser Wachstum“, ergänzt Carsten Scharlemann, CEO und Gründer von R-Space.

„Enpulsion hat sich innerhalb eines Jahres am Flughafen Wien erfolgreich etabliert und wächst rasant. Der Standort bietet uns die optimalen Voraussetzungen, um unsere innovativen Satellitenantriebe weltweit zu vertreiben und unsere Produktion weiter auszubauen“, erklärt Alexander Reissner, CEO von Enpulsion.

Innovationskraft für die Zukunft: Zwei innovative neue Start-ups im VIE Space Hub

Diese beiden neuen Unternehmen bringen frische Dynamik in den Aerospace-Sektor: R-Space entwickelt hochmoderne Satellitenplattformen für wissenschaftliche und kommerzielle Anwendungen im erdnahen Orbit. R-Space bietet heimischen und internationalen Raumfahrtunternehmen einen schnellen Zugang in den Weltraum, um dort ihre neuen Technologien zu testen. GATE Space ist spezialisiert auf innovative, chemische Antriebssysteme, die für den Einsatz in Satelliten optimiert sind. Geschaffen werden damit flexible und kosteneffiziente Lösungen für den Transport von Satelliten in unterschiedliche Umlaufbahnen und die Vermeidung von Kollisionen mit anderen Objekten im All.

Enpulsion: Global Player aus Niederösterreich wächst rasant

Enpulsion hat sich innerhalb kürzester Zeit als einer der weltweit führenden Anbieter von elektrischen Satellitenantrieben etabliert. Das Unternehmen produziert hochmoderne Ionentriebwerke, die besonders für Kleinsatelliten im New-Space-Markt gefragt sind. Seit der Ansiedlung in der AirportCity vor einem Jahr konnte Enpulsion seine Produktionskapazitäten deutlich ausbauen und den Produktions-Output sowie Umsatz im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um über 25% steigern sowie neue internationale Partnerschaften gewinnen. Die strategische Lage am Flughafen Wien ermöglicht eine effiziente Logistik, schnelle Lieferzeiten und eine optimale Anbindung an globale Märkte. Mit fortlaufenden Investitionen in Forschung und Entwicklung setzt Enpulsion weiterhin Maßstäbe in der Raumfahrttechnologie und stärkt den Wirtschaftsstandort Niederösterreich nachhaltig.

Flughafen Wien: VIE Space Hub ist idealer Standort für Raumfahrtunternehmen

Mit seinem neuen VIE Space Hub in der AirportCity bietet der Flughafen Wien den perfekten Rahmen für Unternehmen aus der Raumfahrtindustrie. Mit der Nähe zum ESA Phi Lab der European Space Agency finden österreichische High-Tech-Unternehmen gute Möglichkeiten für die Teilnahme an internationalen Projekten. Durch seine moderne Infrastruktur mit umfassenden Büro-, Conferencing- und Gewerbeflächen, Nächtigungs- und Nahversorgungskapazitäten, die exzellente Verkehrsanbindung an Autobahn, Bahn und Bus, sowie die Nähe zur Wiener Innenstadt bietet der Flughafen-Standort optimale Bedingungen für Unternehmen mit internationaler Ausrichtung. Als internationaler Verkehrsknotenpunkt ermöglicht der Flughafen einen globalen Marktzugang und bietet innovative Lösungen für Unternehmen, die auf weltweite Vernetzung und effiziente logistische Prozesse angewiesen sind. Über 23.000 Menschen sind in rund 250 Unternehmen am Flughafen-Standort tätig.

(red / VIE)