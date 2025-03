5 Prozent Passagierplus im Februar auf dem Flughafen Wien

Leichtes Wachstum im Februar 2025: Das Passagieraufkommen stieg gegenüber dem Vorjahr um 5,0% auf 2.499.805 Reisende in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) und am Standort Wien um 1,4% auf 1.901.065 Reisende.

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber Februar 2024 auf 1.567.682 (+4,6%) und jene der Transferpassagiere ging auf 326.176 Reisende zurück (-11,8%). Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 14.986 Starts und Landungen (+3,0%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem Februar 2024 um 9,9% auf 23.232 Tonnen zu.

Details zum Passagieraufkommen

Im Februar 2025 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 639.248 Passagiere (+1,1% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten insgesamt 139.526 Passagiere (-0,1%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 17.057 Reisende (-9,6%) und nach Afrika 28.645 (+3,8%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten insgesamt 68.368 (-3,1%) und in den Fernen Osten 52.042 Passagiere (+33,8%).

Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich sehr gut: Der Flughafen Malta verzeichnete im Februar 2025 insgesamt 560.553 Reisende (+18,2%). Am Flughafen Kaschau/Kosice legte das Passagieraufkommen deutlich auf 38.187 Reisende (+24,7%) zu.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis Februar 2025: +2,4% in Wien und +4,9% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis Februar 2025 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 2,4% auf kumuliert 3.791.167 Fluggäste zu. Das Frachtaufkommen stieg um 6,5% auf 44.773 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 4,9 % auf 4.936.156 Reisende.

Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.

Disclaimer/Haftungshinweis

Alle in dieser Presseaussendung getroffenen Aussagen, die an die Zukunft gerichtet sind und auf künftige Entwicklungen der Flughafen Wien AG/Flughafen-Wien-Gruppe Bezug nehmen, beruhen auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensführung. Sollten die den Prognosen zugrunde liegenden Einschätzungen nicht eintreffen oder die im Risikobericht des Unternehmens beschriebenen Risiken eintreten, können die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den zurzeit erwarteten abweichen. Trotz größter Sorgfalt erfolgen daher alle zukunftsbezogenen Aussagen ohne Gewähr und die Flughafen Wien AG/Flughafen-Wien-Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Verkehrsentwicklung Februar 2025

Flughafen Wien (VIE) 02/2025 Diff. % 2024 01-02/2025 Diff. % 2024 Passagiere an+ab+transit 1.901.065 +1,4 3.791.167 +2,4 Lokalpassagiere an+ab 1.567.682 +4,6 3.110.331 +5,3 Transferpassagiere an+ab 326.176 -11,8 666.554 -9,5 Bewegungen an+ab 14.986 +3,0 30.764 +3,5 Cargo an+ab in to 23.232 +9,9 44.773 +6,5 MTOW in to 652.810 +3,0 1.346.229 +4,1 Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) 02/2025 Diff. % 2024 01-02/2025 Diff. % 2024 Passagiere an+ab+transit 560.553 +18,2 1.068.127 +13,6 Lokalpassagiere an+ab 559.989 +18,3 1.066.584 +13,8 Transferpassagiere an+ab 562 -39,0 1.482 -42,5 Bewegungen an+ab 3.947 +22,8 7.888 +17,3 Cargo an+ab (in to) 1.945 +26,3 3.882 +26,5 MTOW (in to) 154.581 +21,3 308.455 +15,6 Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) 02/2025 Diff. % 2024 01-02/2025 Diff. % 2024 Passagiere an+ab+transit 38.187 +24,7 76.862 +23,3 Lokalpassagiere an+ab 38.187 +24,7 76.862 +23,3 Transferpassagiere an+ab 0 n.a. 0 n.a. Bewegungen an+ab 322 +21,5 667 +21,7 Cargo an+ab (in to) 0 +101,3 1 +254,7 MTOW (in to) 9.888 +25,3 20.445 +23,7 Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) 02/2025 Diff. % 2024 01-02/2025 Diff. % 2024 Passagiere an+ab+transit 2.499.805 +5,0 4.936.156 +4,9 Lokalpassagiere an+ab 2.165.858 +8,1 4.253.777 +7,6 Transferpassagiere an+ab 326.738 -11,9 668.036 -9,7 Bewegungen an+ab 19.255 +6,8 39.319 +6,3 Cargo an+ab (in to) 25.178 +11,0 48.656 +7,9 MTOW (in to) 817.279 +6,3 1.675.129 +6,3

