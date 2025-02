Flughafen Wien: Wizz Air ab Juni mit neuer Verbindung nach Tuzla

Der ungarische Billigflieger Wizz Air nimmt im Sommer einen neuen Direktflug zwischen Wien und Tuzla und stärkt damit den Tourismus in beiden Regionen.

Wizz Air fliegt Tuzla viermal pro Woche an (montags, mittwochs, freitags und sonntags). Der erste Flug startet am 15. Juni 2025. Die neue Verbindung ist ab sofort buchbar. Wizz Air bietet ein umfangreiches Netzwerk von Billigflugstrecken ab Wien und verbindet Passagiere mit 33 Destinationen in 23 Ländern.

Wizz Air betreibt eine Flotte von 229 Flugzeugen der Typen Airbus A320 und A321, sowohl der CEO als auch der NEO-Modelle. Im vergangenen Jahr beförderte die Fluggesellschaft fast 63 Millionen Passagiere.

