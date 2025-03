Germanwings Absturz: "WELT" kritisiert "Ausschlachtung des Massenmordes durch Sky" auf Basis der Theorien von Simon Hradecky

Die Kritik der Fachwelt an den wilden Spekulationen und Verschwörungstheorien des Aviation Herald Betreibers Simon Hradecky zum Germanwings Absturz vor 10 Jahren wird immer lauter. Hradecky hatte seine kruden Theorien nicht nur auf seiner Webseite, sondern auch in einem TV-Beitrag für "Sky" ausgebreitet, nachdem er bei großen seriösen Stationen zuvor abgeblitzt war. Die "WELT" schreibt aktuell dazu, dass mit Hradeckys Theorien der "Massenmord" an 149 unschuldigen Menschen durch Andreas Lubitz ausgeschlachtet werde.