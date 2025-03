"Airliners.de": "So gut wie jeder Experte" halte Hradecky-Spekulationen zu Germanwings Crash für "unplausibel"

Austrian Wings berichtete bereits ausführlich über die Verschwörungstheorien die aktuell verbreitet werden. Fachleute und sogar das deutsche Branchenportal "Airliners.de" üben daran heftige Kritik. Selbst ein nicht unbedeutender Teil der Kommentatoren auf dem AV-Herald selbst "zerreißen" die Spekulationen in der Luft.

In einem weiteren Kommentar auf "Airliners.de" hagelt es nun erneut Kritik. Darin schreiben die Autoren "dh, Marc Herwig, Christian Ebner, DPA": "Zuletzt ist auch Simon Hradecky, der in der Branche durchaus angesehene Betreiber der Webseite "The Aviation Herald", nach jahrelanger Recherche zu ganz ähnlichen Ergebnissen gekommen. Demnach könnte Andreas Lubitz ohnmächtig geworden sein, als er allein im Cockpit war. Der Sinkflug könnte durch einen technischen Defekt verursacht worden sein. Es geht um Kurzschlüsse, Sekundenbruchteile und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Dass der Kapitän nicht zurück ins Cockpit kam, könnte an einem Defekt der Tastatur für den Türcode gelegen haben. Copilot Lubitz wäre demnach unschuldig.Unter Experten sind Hradeckys Theorien diskutiert worden. So gut wie jeder hält sie für unplausibel. Auch die Behörden sehen keinen Anlass, die Ermittlungen noch einmal aufzunehmen. Warum auch. Schließlich zeigen die Daten der Flugschreiber glasklar ein bewusstes Handeln des Co-Piloten. Der "Aviation Herald" zweifelt das an, widerlegt sich aber an entscheidenden Stelle sogar selbst. Die 700 Seiten lange Alternativtheorie bricht in sich zusammen."

Auch in Pilotenforen äußert sich immer wieder Fassungslosigkeit über die Spekulationen. Im renommierten "Professional Pilot Rumors Netwerk" zum Beispiel schreibt ein User "Simon H delves into conspiracy theory to sell a book." Ein anderer schlägt in die gleiche Kerbe: "I'll never post a link to Av Herald ever again. Simon's "theory" has all of the weight of the conspiracy theory that the moon landings were faked, and (to return to an aviation context) that 9-11 was an inside job."

