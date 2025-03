Neue Partnerschaft zwischen Condor und Sanya in China

Nihao China! – Ausweitung des Asien-Programms: Im Rahmen der diesjährigen Tourismusmesse ITB haben das Sanya Tourism Board, der Sanya Phoenix International Airport sowie Condor nun ein gemeinsames Memorandum of Understanding (MOU) unterzeichnet. Mit der neuen Vereinbarung sollen ab Juli 2025 drei wöchentliche Flüge Gäste aus Europa mit der modernen A330neo ab Frankfurt (FRA) über Bangkok (BKK) nach Sanya (SYX) im Süden der chinesischen Insel Hainan bringen. Neben der optimalen Anbindung schließt die Vereinbarung außerdem ein gemeinschaftliches Engagement für die Förderung des verantwortungsvollen Tourismus sowie den Erhalt der reichen Kultur der Destination mit ein.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem Sanya Tourism Board und dem Sanya Phoenix International Airport, um den Austausch und die Verbindung zwischen den beiden Reisezielen im Bereich Tourismus und Kultur zu stärken“, so Peter Gerber, CEO Condor. „Mit der geplanten Aufnahme der neuen Flugverbindung und einer engen Zusammenarbeit mit unseren neuen Partnern sind wir überzeugt, unseren Gästen mit Sanya ein sehr attraktives neues Ziel für Urlaubsreisen zu bieten.“

„Deutsche und europäische Touristen haben großes Interesse an Urlaubsreisen, Ökotourismus und kulturellen Erlebnissen. Da ist Sanya genau das richtige Reiseziel, denn diese einzigartigen Vorteile werden hier geboten. Wir freuen uns darauf, mit Condor und weiteren Tourismuspartnern zusammenzuarbeiten, um Sanya auch in Deutschland und Europa bekannt zu machen.“, so ein Vertreter des Sanya Tourism Board.

Üppiger Tropenwald, sanfte Hügel, ursprüngliche Dörfer und Traumstrände

Die Stadt Sanya an der Südspitze der chinesischen Inselprovinz Hainan bietet den perfekten Rückzugsort für Reisende, die verantwortungsbewusst reisen und genießen möchten. Mit den einzigartigen Sonnenuntergängen, tropischen Regenwäldern und seinen Traumstränden, besticht Sanya vor allen Dingen durch optimal auf Touristen abgestimmte Bedingungen. Kulturell interessierte Reisende kommen bei einem Besuch des Nanshan Tempels, des ethnischen Dorfes Binlang oder der Erkundung der Kultur von Li und Miao auf ihre Kosten. Aber auch für Sportbegeisterte bietet Sanya neben Tauch- und Bootstouren vielseitige Möglichkeiten. Inhaber der Condor Activity Card können ihre Sportgeräte wie immer kostenlos mitnehmen.

Tickets für Flüge nach Sanya sind in den kommenden Wochen online unter www.condor.com sowie bei allen Veranstaltern und Reisebüros buchbar.

(red / DE)