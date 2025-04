Condor mit neuen Tarifen

Condor reagiert auf veränderte Kundenbedürfnisse, insbesondere bei den neuen Städteverbindungen. Im Fokus stehen dabei die drei Themen Handgepäck, Flexibilität und verantwortungsbewusstes Reisen. Ab sofort können Gäste auf Kurzstreckenflügen zu den neuen City-Destinationen im Economy Light Tarif auch ein Handgepäckstück gebührenfrei mit an Bord nehmen. Bei den anderen Kurz-, Mittel- und Langstreckendestinationen steht Gästen in der Economy Class weiterhin eine Zero-Option nur mit kleiner Tasche zur Verfügung. Darüber hinaus führt Condor einen Green Fare in allen Beförderungsklassen ein: Economy, Premium Economy und Business.

Economy-Tarife mit und ohne Handgepäck verfügbar

Passagiere, die ab heute ihren City-Flug beispielsweise zwischen Frankfurt und Berlin oder Hamburg im preislich attraktiven Economy Light Tarif buchen, können ohne zusätzliche Gebühren ein Handgepäckstück und eine kleine Tasche mit an Bord nehmen.

Auf weiteren Strecken wird Condor den noch günstigeren Tarif Economy Zero anbieten. In diesem Tarif ist kein Handgepäck, sondern lediglich eine kleine Tasche gebührenfrei inkludiert.

Neuer Green Fare für verantwortungsvolles Reisen

Wer schon bei der Tarifauswahl einen persönlichen Beitrag für das Klima leisten möchte, kann dies ab sofort tun, indem er den Green Fare für seinen Flug wählt. Der Green Fare wird für alle Klassen, also Economy, Premium und Business im gesamten Streckennetz angeboten. Dafür berechnet Condor individuell je nach Strecke und Beförderungsklasse die jeweiligen CO2-Emissionen und weist diese bei der Buchung künftig aus. Der Beitrag kommt anteilig der Förderung von zwei ausgewählten Klimaschutzprojekten des Condor Partners myclimate sowie der Betankung mit nachhaltigen Flugkraftstoffe (SAF) zugute. Hierbei handelt es sich um SAF-Mengen, die über die gesetzlich vorgeschriebenen Mengen hinausgehen. Dabei fließen bei Kurz- und Mittelstreckenflügen rund 80 Prozent des Umfangs der berechneten Emissionen im Rahmen der Green Fare in Klimaschutzprojekte und rund 20 Prozent in SAF. Auf der Langstrecke ist das Verhältnis hierbei 90 Prozent zu 10 Prozent.

Flexibles Fliegen wird einfacher

Aus bislang zwei flexiblen Tarifen in allen drei Buchungsklassen macht Condor einen: den Flex Tarif, in dem Kunden bis 24 Stunden vor dem gebuchten Flug gebührenfrei umbuchen und stornieren können. Bei Stornierung erhalten Kunden den vollen Preis automatisch auf ihr ursprüngliches Zahlungsmittel erstattet.



Insbesondere für häufig reisende Geschäftskunden bietet Condor auch im Green Fare die Möglichkeit eines gebührenfreien Stornos gegen einen Voucher. Hier wird der Kaufpreis nicht auf die ursprüngliche Zahlart ausgezahlt, sondern der Gast erhält einen Voucher, der für 10 Monate flexibel im gesamten Condor Streckennetz eingelöst werden kann.

,,Mit der Erweiterung des Condor Streckennetzes in beliebte Städteziele sprechen wir auch vermehrt Geschäftsreisende an. Damit verändern sich auf einigen Strecken auch die Bedürfnisse unserer Kunden”, so Jens Boyd, Commercial Director bei Condor. ,,Heute passen wir deshalb unsere Tarifstruktur zugunsten unserer Kunden an und ermöglichen günstiges Reisen mit Handgepäck für den Kurztrip zum Geschäftstermin oder zur Familienfeier. Dazu ermöglicht der Green Fare in allen Klassen und im gesamten Condor-Streckennetz unseren Gästen, sich direkt bei ihrer Flugbuchung dafür zu entscheiden, verantwortungsbewusst zu reisen und zu weiteren Einsparungen von CO2 auf Condor-Flügen beizutragen. Mit der innovativen ”Storno gegen Voucher”-Option machen wir den Green Fare insbesondere für Vielflieger besonders attraktiv.”



Die neuen Tarife werden ab sofort auf allen Vertriebswegen für Einzelplatz-Buchungen angeboten. Für Buchungen vor dem 2. April 2025 gelten die zum Zeitpunkt der Buchung gültigen Tarifbedingungen weiter und werden nicht automatisch angepasst.

