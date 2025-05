Condor mit neuen Städteverbindungen nach Mailand (MXP), Paris (CDG) und Prag (PRG)

Mit Condor in Europas Metropolen: Zum 1. Mai 2025 hat Condor die Flüge nach Mailand (MXP), Paris (CDG) und Prag (PRG) aufgenommen. Mit den drei Zielen stehen ab sofort alle neuen Condor Städteziele täglich auf dem Flugplan.

Seit vergangenen Donnerstag geht es zweimal täglich nach Mailand/Malpensa. Dabei hebt Flug DE4356 um 06:50 Uhr und DE4354 um 15:05 Uhr von Frankfurt ab. In Richtung Paris (CDG) geht es ebenfalls morgens um 06:25 Uhr mit DE4265 sowie mit DE4215 um 15:10 Uhr ab Deutschlands größtem Flughafen. Gäste, die nach Prag fliegen möchten, können zwischen zwei Optionen, morgens um 06:50 Uhr oder am Nachmittag um 14:50 Uhr, wählen. Alle Flüge werden mit Condor Flugzeugen der A320-Familie durchgeführt.

„Mit dem Start der Flüge nach Mailand, Paris und Prag bieten wir unseren Gästen ab sofort für den Sommer ein breites europäisches Angebot mit optimalen Anbindungen über Frankfurt”, so Peter Gerber, CEO Condor. „Unsere neuen City-Flüge werden bislang sehr gut angenommen und auch mit der Zusammenarbeit mit unseren neuen Partner-Airports sind wir sehr zufrieden. Damit erweitert Condor ihr Angebotsportfolio nochmals und etabliert sich so weiter in neuen Märkten.”

Bordprodukt und Tarife auf Städteverbindungen

Auf den neuen City-Verbindungen können Gäste zwischen Economy und Business Class wählen. In der Economy Class erhalten Gäste ein kostenfreies Wasser sowie eine Süßigkeit, in der Business Class werden Getränke und ein hochwertiger Snack serviert. Darüber hinaus haben Gäste seit dem 2. April 2025 die Möglichkeit, neben einer kleinen Handtasche im Economy Light Tarif ebenfalls ein Handgepäckstück kostenfrei mitzunehmen.

Tickets für Condor Flüge in Europas Metropolen sind in allen Reisebüros oder online unter www.condor.com buchbar.

(red / DE)