Star Alliance verbessert intermodale Konnektivität mit neuem Partner ÖBB

Die Star Alliance setzt ihr Engagement für eine verbesserte globale Konnektivität fort und begrüßt gemeinsam mit ihren 25 Mitgliedsairlines die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) als ihren neuesten intermodalen Partner. Diese Partnerschaft ermöglicht es sowohl den Kunden der ÖBB und auch jenen der Star Alliance-Mitgliedsairlines, ihre Fernreise am Flughafen Wien nahtlos mit den umweltfreundlichen Railjet-Zügen der ÖBB zu beginnen oder zu beenden, dank der AIRail-Verbindungen von oder nach Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck.

Peter Hanke, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, sagte beim Medientermin am Mittwoch vor Journalist:innen: „Um die aktuellen Herausforderungen im Bereich der Mobilität zu bewältigen, ist die Kooperation zwischen verschiedenen Anbietern entscheidend. Die Partnerschaft zwischen ÖBB, Austrian Airlines und Star Alliance symbolisiert perfekt mein Verständnis von der Rolle eines Ministers als Brückenbauer zwischen den verschiedenen Mobilitätsangeboten. Infrastruktur ist die Grundlage für einen funktionierenden Standort, aber auch für die heimische Wirtschaft, den Tourismus und die Gesellschaft.“

Der Vorstandsvorsitzende der Star Alliance, Theo Panagiotoulias, zeigte sich erfreut über die Erweiterung: „Luft und Schiene ergänzen sich seit vielen Jahren weltweit als Verkehrsträger, und wir sind stolz darauf, die ÖBB in der Star Alliance Familie willkommen zu heißen. Mit einem einzigen Ticket können Kunden nun von Singapur nach Salzburg gelangen, indem sie am Flughafen Wien von einem Flug auf den Railjet umsteigen. Ich bin zuversichtlich, dass diese Partnerschaft nicht nur mehr Auswahl bietet, sondern auch das nahtlose Reiseerlebnis der Kunden verbessern wird.“

Andreas Matthä, Vorstandsvorsitzender der ÖBB (Österreichische Bundesbahnen) betonte: „Von den Hauptbahnhöfen in Linz, Salzburg, Graz oder Innsbruck wird das Reisen zu Zielen in aller Welt bald noch einfacher. Wir freuen uns sehr, dass wir in Zusammenarbeit mit Star Alliance einen wichtigen Schritt zur besseren Integration von Bahn- und Flugreisen setzen. Mit dieser Initiative können wir unseren Passagieren eine umweltfreundliche und autofreie An- und Abreise zum Flughafen Wien anbieten, die die Reise insgesamt noch komfortabler macht. Dadurch werden Bahnreisen zu einem noch flexibleren und nahtloseren Teil der Flugreise - nicht nur mit einer Airline-Gruppe, sondern über ein globales Netzwerk von 25 Fluggesellschaften.“

Die Partnerschaft basiert auf der langjährigen Kooperation zwischen den ÖBB und Austrian Airlines, die 2014 unter dem Namen AIRail ins Leben gerufen wurde, um eine Verbindung von der Schiene zum Flugzeug anzubieten. Sie ermöglicht es Passagieren, bequem mit dem Zug zwischen österreichischen Großstädten und dem Flughafen Wien zu reisen, mit integriertem Ticketing- und Check-in-Service.

Das im August 2022 gemeinsam mit der Deutschen Bahn eingeführte Modell „Star Alliance Intermodal Partnership“ ermöglicht die intelligente Verknüpfung des allianzweiten Airline-Netzwerks mit Bahn, Bus, Fähre oder anderen Transportsystemen. Darüber hinaus verknüpft es Kundenbindungssysteme und ermöglicht einen nahtlosen Transit zwischen Flughafen, Bahnhof und Hafen. Die Vorteile für die Kunden umfassen:

Mehr Buchungskomfort:

In einem einzigen Buchungsvorgang erhalten die Kunden ein kombiniertes Ticket für die Flug- und Bahnreise inklusive Sitzplatzreservierung.

Mehr Check-in-Komfort:

Kunden können online oder in einem der ÖBB Reisezentren in Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck einchecken und erhalten die Bordkarten für Flug und Bahn.

Mehr Auswahl:

Die Kunden haben eine noch größere Auswahl basierend auf Fahrzeiten, Dauer und angebotenen Preisen.

Mehr Vorteile:

Mit einem Kombiticket können Kunden für ihre Zugreise Punkte oder Meilen im bevorzugten Vielfliegerprogramm einer Star Alliance Mitgliedsgesellschaft sammeln.

Ende März 2025 feiert Austrian Airlines außerdem ihr 25-jähriges Bestehen als Star Alliance Mitglied. Derzeit operieren 16 Star Alliance Mitgliedsgesellschaften am Flughafen Wien und bieten über 1300 wöchentliche Flüge zu 135 Destinationen an.

Über Star Alliance

Das Star Alliance Netzwerk wurde 1997 als erstes wirklich globales Luftfahrtbündnis gegründet und basiert auf einem Kundenwertversprechen von globaler Reichweite, weltweiter Anerkennung und nahtlosem Service. Seit ihrer Gründung bietet sie das größte und umfassendste Netzwerk von Fluggesellschaften, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung des Kundenerlebnisses während der gesamten Allianzreise liegt.

Die Mitgliedsairlines sind: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines, und United. Insgesamt bietet das Star Alliance Netzwerk derzeit 17.500 tägliche Flüge zu über 1.150 Flughäfen in 189 Ländern an. Weitere Anschlussflüge werden von Star Alliance Connecting Partner Juneyao Airlines angeboten.

