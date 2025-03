Fotostrecke - zweiter "Erstflug" des AUA A320neo OE-LZQ nach elf Monaten Reparatur

Vor fast einem Jahr wurde der brandneue AUA-A320neo OE-LZQ von der Fluglinie unverschuldet in einen Unfall auf dem Flughafen Wien verwickelt und schwer beschädigt. Nach fast einjähriger Reparatur hob das Flugzeug am gestrigen St. Patricks Day zu einem ersten Testflug ab.

Am 6. April 2024 machte sich der auf dem Vorfeld abgestellte A320neo OE-LZQ der Austrian Airlines plötzlich selbstständig, rollte los und kollidierte mit einem Lichtmast sowie dem Terminalgebäude des Skylink/Terminal 3 - Austrian Wings berichtete. Dabei wurde vor allem der Heckbereich inklusive des Höhenleitwerks des fast neuen Flugzeugs derart schwer beschädigt, dass zunächst sogar eine Verschrottung im Raum stand. Doch knapp 2 Wochen später konnte Austrian Wings vermelden, dass das Flugzeug wieder instand gesetzt würde. Im August 2024 stand dann fest, dass die Maschine bis Frühjahr 2025 in den kommerziellen Flugbetrieb zurückkehren soll. Ende Februar berichtete ich hier auf Austrian Wings exklusiv darüber, dass die Reparaturarbeiten abgeschlossen waren. Die Instandsetzung des Havaristen war derart aufwendig, dass Spezialisten des Herstellers Airbus aus Frankreich nach Wien geflogen waren und den Neuaufbau des hinteren Rumpfes in der AUA-Technik vornahmen. Der hintere Rumpfbereich der OE-LZQ entspricht nunmehr dem eines Neuflugzeuges.

Am 17. März 2025 erhob sich die OE-LZQ nach fast einem Jahr erstmals wieder in die Luft. Um 11:28 Uhr Lokalzeit hob die Maschine von der Piste 29 des Flughafens Wien Schwechat ab und stieg zunächst auf eine Flughöhe von 16.600 Fuß ehe die Maschine auf Westkurs in Richtung Salzburg flog und auf 31.000 Fuß Höhe stieg.

Die Flugstrecke.

Auf dem rund 3-stündigen Testflug wurden neben der Druckkabine auch die Triebwerke und sämtliche Systeme an Bord einer umfassenden Überprüfung unterzogen.Um 14:40 Uhr landete die OE-LZQ auf der Piste 34 des Flughafens Wien.

AUA-Sprecherin Andrea Hansal gegenüber "Austrian Wings": "Elf Monate nach der schweren Beschädigung hat die LZQ gestern den Maintenance Check Flight Level A bestens absolviert. Was dabei gemacht wurde ist wie folgt zu erklären: Unsere speziell trainierten Piloten und Techniker absolvierten ein mehr als 3 Stunden langes Testprogramm, unter der Flugnummer OS1511, um im Flug alle Systeme und entsprechende Backupsysteme am Flieger auf Herz und Nieren zu testen. Zuvor wurde letzte Woche im Rahmen von 2-tägigen Groundtests durch unser Base-Maintenance Team und den Technischen Piloten die Maschine bereits vorab überprüft. Grundlage für die Testprogramme sind von Airbus vorgegebene Testverfahren, welche entsprechend auf unser Flugzeug individualisiert sind und mehrfach im Vorfeld auch im Simulator erprobt wurden."

"Die Maschine ist wieder voll funktionsfähig und bereit für den Einsatz."

AUA-Sprecherin Andrea Hansal

Bis Ende des Monats soll laut AUA noch die Lackierung des neu installierten Rumpfteils erfolgen, sodass die Maschine rechtzeitig zu Beginn des Sommerflugplans nicht nur wieder im Dieenst ist, sondern auch wieder im vollen AUA-Look erstrahlt.

Text & Fotos: Patrick Huber