Während des Landeanfluges auf Zell am See ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Es gibt ein Todesopfer.

Ein aus dem Ausland kommendes Flugzeug, das planmäßig in Zell am See zwischenlanden sollte, ist rund 200 Meter vor der Landebahn auf eine Wiese gestürzt. Obwohl kein Feuer ausbrach, kam für den Luftfahrzeugführer, der sich alleine an Bord befand, jede Hilfe zu spät.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Exekutive standen im Großeinsatz. Die Unfallstelle wurde abgesperrt. Eine Untersuchungskommission soll nun versuchen, die Absturzursache zu klären.

(red)